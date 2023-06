Rettenetes állapotban lévő, elhanyagolt, sérült, beteg állatokat találtak a Dolly Roll énekesnőjének menedzserénél, Pál Ritánál. A gyöngyösi háznál olyan kutyákat találtak az állatmentők, amelyek daganatokkal, nyílt sebekkel voltak tele.

Magas kerítés mögött húzódó koszos, fertőzésveszélyes kutyakennelek, borzalmas szagok - erről számoltak be a Blikknek a helyszínen a szomszédok.

"Elviselhetetlen volt a bűz, illetve folyamatos kutyavonyítás hallatszódott ki innen mindig. Senkit nem engedtek be, amikor pedig bejelentést tettünk, arra hivatkoztak, hogy engedéllyel működik a telep" - mesélte egyikük, ám mint kiderült, nem ez volt az egyetlen hely, ahol a menedzser állatokat tartott.

Pál Rita saját édesanyját is a kutyákhoz hasonló körülmények között tartotta, ugyanis az anya negyedik emeleti panellakásába is rengeteg kutyát vitt.

A lakók azt mesélik, a folyosón maszkban mászkáltak a bűz miatt, egy rendes levegővételre sem volt lehetőségük a házban az ajtajukon kilépve. "Olyan volt, mintha dögvész lett volna. Egy darabig hallottunk kutyaugatást, majd már azt sem" - mesélte egyikük.

Az idős asszony alatt lakó férfi is hasonló tapasztalatokról számolt be.

"Ez a Rita egy kegyetlen nő... Nem is látogatta az édesanyját. Kutyaürülékben fetrengett a néni, amikor megtalálták a szomszédok, azóta kórházban van. Ide is hordtak kutyákat, Dollyt is látták itt egy fekete autóval" – árulta el a lapnak, ahogy azt is, hogy a hölgy segítségére siető szomszéd szerint állati tetemek és patkányok között élt az idős asszony.

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság állatkínzás gyanúja miatt büntetőeljárást indított, egyelőre ismeretlen tettes ellen, az ügyben kihallgatés még nem történt.

A gyöngyösi helyszínen több elpusztult állat tetemet találtak, a lap ottjártakor is éppen elszállított egyet az önkormányzat ebrendészete. Palotás Nóra ebrendész elmondta: "Az állatot mumifikálódott állapotban szállítottuk el, majd átadtuk a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai osztályának boncolásra. A lakásban térdig ért a szemét, patkányürülék volt mindenhol."

A Szurkolók az állatokért nevű egyesület – a helyi állatvédőkkel karöltve – azt szeretné elérni, hogy a kápolnai önkormányzat mondja vissza Dolly fellépését a helyi falunapon.

"Az V. kerületi Belvárosi Fesztivál már lemondta Dolly koncertjét, ám a plakátokat már nem tudják módosítani. Kápolna későbbre ígért választ" – nyilatkozta Kapin Richard, a mozgalom vezetője.