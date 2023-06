L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb párja, Dárdai Blanka egy darabig boldognak tűntek, aztán az énekes néhány hónapra Dominikára költözött, ahova szerelmét nem vitte magával, ám később az énekesnő mégis csatlakozott hozzá. Amikor hazajöttek, úgy tűnt, minden rendben van, de aztán Hajdú Péter műsorában a rapper elárulta, hogy már nincsenek együtt Blankával.

A mosolyszünet azonban nem tartott sokáig. A Bors írta meg, hogy Redditen egy felhasználó pénteken írt arról, hogy látta a párt a Pozsonyi úton együtt reggelizni, s a következő, ezúttal már nyíltan felvállalt közös reggelire sem kellett sokat várni - az egyik szórakozóhely ajánlott reggelizési lehetőséget, melyhez a pár szívesen adta az arcát, és a közös fotó sem volt ellenükre.

Azóta már Instagramon is jelentek meg olyan képek Dárdai Blanka korlátozott ideig látható történetében, melyeken Junior kislánya is szerepel, ami az nlc.hu szerint arra utalhat, hogy a kapcsolat annyira komoly, hogy már az énekes gyermekével közös programokat is szerveznek együtt.