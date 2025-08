Ismét távozott egy legenda: két héttel az esküvője után halt meg a 80-as évek rockikonja

A 80-as évek végén berobbant Junkyard zenekar énekese, David Roach 59 éves korában elhunyt. A frontember halálát agresszív, fej- és nyakterületet érintő laphámrák okozta, amely ellen hónapokig küzdött. Felesége, Jennifer karjaiban halt meg, alig két héttel az esküvőjük után.

David Roach, a Junkyard énekese meghalt

A zenekar hivatalos közleményben tudatta a hírt: „Mély fájdalommal jelentjük be, hogy David Roach elhunyt. Hosszú, bátor küzdelem után, szerettei körében, békében távozott.”

David Roach több volt mint egy énekes

David Roach dalszerzőként és előadóként is jelentős hatást gyakorolt a rockzenére.

A zenekar alapító tagja, Chris Gates személyes hangvételű üzenetben búcsúzott: „Úgy szerettem őt, mint a saját öcsémet. Voltak vitáink, de a köztünk lévő kötelék sosem szakadt meg. Őszinte részvétem a családjának. Nagyon fog hiányozni, különösen a közös zenélés.”

David Roach 1987-ben alapította meg a Junkyard zenekart, amely 1988-ban szerződött a Geffen Recordshoz. Egy évre rá jelent meg a banda bemutatkozó albuma, rajta olyan ikonikus számokkal, mint a Hollywood és a Simple Man. A zenekar rövid idő alatt a Sunset Strip egyik meghatározó szereplőjévé vált, olyan formációk mellett, mint a Mötley Crüe, a Guns N' Roses vagy a Poison.

A Geffen Records 1992-ben szerződést bontott a zenekarral, amely ezt követően feloszlott, de 2000-ben újra összeálltak. Azóta több albumot is megjelentettek, köztük a 2003-as Tried and True és a 2017-es High Water című lemezt. Legutóbbi kiadványuk a 2021-es Lifer című kislemez volt.

A közösségi médiában rajongók ezrei fejezték ki részvétüket. „Nagyszerű ember volt, nemcsak tehetséges zenész, de mély gondolkodású, őszinte figura” – írta egyikük. Mások úgy fogalmaztak: „A dalai átsegítettek a legsötétebb időszakokon is.”