A Verizon figyelmeztetést adott ki a vezeték nélküli hálózatot használók számára: akár az e-mailjeidet is elolvashatja, vagy a böngészési előzményeidet is megnézheti, aki a wifidet lopja.

Aki nem védi jelszóval a vezeték nélküli hálózatát, komoly veszélyeknek van kitéve. A technológiai óriáscég saját honlapján adott ki figyelmeztetést: a wifi-hálózatok akár 90 méter hatósugarúak is lehetnek, így teljesen idegenek is használhatják az internetünket, amivel így személyes adatainkba is betekintést adunk akaratunkon kívül.

A Verizont a The Sun idézi:

"A hálózat védelme érdekében feltétlenül engedélyezze a hálózati biztonságot. Ez azt jelenti, hogy wifi jelszót kell megadni a hálózathoz való csatlakozáshoz" - írják, hozzátéve, hogy a hálózatot el is lehet rejteni, így aki épp wifit keres, a rejtett hálózatunkat nem fogja látni, ezzel pedig annak feltörését is megnehezítjük.