Arnold Schwarzeneggeről készített dokumentumfilmet a Netflix Arnold címmel. Ebben többek között azt a pillanatot is felidézi a világsztár, amikor bevallotta feleségének, Maria Shrivernek, hogy ő az apja a házvezetőnőjü fiának, Joseph Baenának.

Az új Netflix-dokumentumfilmben a 75 éves Schwarzenegger hollywoodi karrierjéről, kaliforniai kormányzói hivatali idejéről, valamint személyes botrányairól mesél.

Egy ponton a színész felidézte azt a pillanatot, amikor bevallotta feleségének, Maria Shrivernek és gyerekeiknek, hogy viszonya volt a házvezetőnőjükkel, Mildred Baenával, és az ő fia a most 25 éves Joseph Baena.

"Mariával hetente egyszer elmentünk tanácsadásra, és az egyik ülésen a tanácsadó azt mondta: 'Azt hiszem, Maria ma nagyon konkrét akar lenni valamivel kapcsolatban. Tudni akarja, te vagy-e Joseph apja. Azt hittem, megáll a szívem, de aztán megmondtam az igazat: Igen, Maria, Joseph a fiam. Ettől ő összetört" - emlékezett vissza a sztár, majd így folytatta:

"Volt egy viszonyom 96-ban. Az elején tényleg nem tudtam, hogy a gyerek az enyém. Csak ahogy idősödött kezdtem érezni, és minél idősebb lett, annál világosabbá vált számomra, hogy az enyém. És akkor már tényleg csak arról szólt minden, hogy hogyan hallgassam el? Hogyan titkoljam?"

A "Terminátor" 1986-ban vette feleségül a most 67 éves Shrivert, négy gyerekük van: Katherine, Christina, Patrick és Christopher.

Schwarzeneger azt mondja, nem szívesen beszél erről, mert újra és újra feltépi vele a soha be nem gyógyuló sebeket. Úgy gondolja, fájdalmat okozott mindenkinek: a feleségének, a lányainak, fiainak, Josephnek és az ő anyjának is.

"Életem hátralévő részében ezzel kell élnem. Az emberek emlékezni fognak a sikereimre és a kudarcaimra is. Ez egy nagy kudarc. Voltak kudarcaim a múltban a karrierem során is, de ez a kudarc teljesen más dimenziója"- vallotta be a színész.

Schwarzenegger elismeri, hogy amit tett, az nem volt helyes, de nem akarja, hogy Joseph úgy érezze, hogy nem látják szívesen ezen a világon. Szereti balkézről született fiát, úgy gondolja, rendkívüli fiatalember lett, akire büszke lehet.

Feleségével végül 2011-ben adták döntöttek a szakításról, a válást 10 évvel később, 2021-ben véglegesítették - írja a People.