Annak ellenére, hogy az ingatlanpiacon hatalmas a verseny, Magyarországon a legtöbben még mindig lelakva vagy kifejezetten „lepukkant" állapotban kezdik meg eladásra váró otthonuk értékesítését. Holott Amerikában már bebizonyosodott, hogy a felturbózott házakat és lakásokat sokkal többért el lehet adni, mint romos vagy akár átlagos társaikat. A home staging tehát működik a tengeren túl, miért ne működne itthon is?

Mi is az a home staging?

Röviden és tömören megfogalmazva a home staging nem más, mint az ingatlan eladásra való felkészítése, amelynek célja, hogy az adott lakást vagy házat a lehető legvonzóbbá tegyék a potenciális vevők számára.

A jó benne az, hogy ez a technika nemcsak abban segít, hogy az ingatlan gyorsabban megtalálja az új gazdáját, de jelentősen emeli a piaci árát is, tehát az eladó részéről ez egy remek befektetés lehet.

A home staging természetesen az Egyesült Államokból származik, ahol az ingatlanpiaci szakemberek már évtizedekkel ezelőtt rájöttek arra, hogy a lelakott, romos vagy éppen üres, kopár lakások nem igazán vonzóak a potenciális vevők számára. Ezért kifejlesztettek egy olyan technikát, amely során az ingatlanokat kicsit rendbe hozzák, berendezik és dekorálják, így téve vonzóbbá és otthonosabbá az érdeklődők számára.

Mi történik a home staging során?

Félreértés ne essék, a home staging nem teljes körű lakásfelújítás vagy átalakítás,sokkal inkább egy optikai tunning. A szakemberek általában egy üres ingatlant vesznek kezelésbe, és céljuk, hogy olyanná varázsolják, amelybe azonnal beleszeretnek a potenciális vevők. Az apró, de látványos hibákat kijavítják, az ingatlan szobáit pedig stílusos berendezéssel, illetve dekorációkkal dobják fel, hogy, így az enteriőr igényes és harmonikus összképet kapjon, ami sokkal vonzóbb, mint egy személyes holmikkal telezsúfolt vagy éppen üres ingatlan.

Természetesen saját kezűleg is felkészíthetjük az ingatlanunkat az eladásra, ebben az esetben azonban külső szemlélőként kell néznünk a folyamatot és egy olyan design-t kell megálmodnunk, és meg is valósítanunk, amely tőlünk független, és ami a legtöbb potenciális vevő számára vonzó lehet. Ez pedig nem egyszerű feladat, hiszen a saját otthonunknál érzelmileg érintve vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy honnan szerzünk stílusos bútorokat, dekorációkat akár több szobába is. Szóval lehet, hogy érdemesebb egy profit megbízni, aki magára vállal minden feladatot.

S hogy lesz-e ennek haszna? A statisztikai adatok azt mutatják, hogy aki az ingatlan értékének 2-5%-át befekteti home stage-be, az átlagosan 10-15%-kal magasabb eladási árat is generálhat. Magasabb ráfordítással pedig ennél is többet.

A home staging tehát nem egy rossz befektetés, hiszen segít abban, hogy az érdeklődők meglássák az ingatlanban rejlő potenciált, amit egy lelakott vagy kopár lakás esetében nehezebben vesznek észre az átlagos vásárlójelöltek. A jól kialakított, szépen berendezett és stílusosan dekorált terek azonban nagyon figyelemfelkeltőek, hiszen a vevők egy ilyen környezetbe sokkal jobban bele tudják magukat képzelni, és megtapasztalhatják, milyen is lenne, ha itt élnének.