Rengeteg mindent vagyunk képesek felhalmozni az évek során, amiket időnként átnézünk, és pár dologtól megszabadulunk. Ez általában költözéskor válik időszerűvé, de egy nagyobb lélegzetű lakásfelújítás vagy átrendezés, nagytakarítás alkalmával is átértékelhetjük, mire is van igazán szükségünk.

Az otthonodban felhalmozott tárgyak kidobálását érdemes kétszer is alaposan átgondolni, hiszen lehet, hogy később hiányozni fognak azok, amikkel most épp nem tudsz mit kezdeni, nem tudod őket hol tárolni vagy egész egyszerűen már nem illenek a stílusodhoz.

6 dolog, amit sose dobj ki!

1. Családi örökségek - Lehet, hogy most csak egy régi, különösebben nem is tetszetős nippet látsz benne, de ha jobban belegondolsz, ez már a dédmamád polcát is díszítette. A családi fotók, egy nagymama által hímzett kis terítő, mind olyan dolgok, melyek a múltadat, a gyökereidet képviselik. Nem kell persze mindent megtartanod, vesd számba őket, és csak a számodra is jelentőséggel bíró darabokat tartsd meg. Tedd őket egy dobozba, és tedd a szerkénybe vagy az ágy alá.

2. Régi laptop, mobil, fényképezőgép – Sosem tudhatod, hogy mikor romlik el az, amit épp használsz, ilyenkor bizony jól jöhet a régi is, amíg újat tudsz venni. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy egészen biztosan sosem fogod már őket használni, és a környezetben sincs senki, aki szívesen venné őket, mielőtt kidobnád, ne feledkezz meg a személyes adataidtól, képeidtől, videóidtól megszabadítani ezeket az eszközöket!

3. Fényképek – Erről már ejtettünk pár szót a családi emlékeknél, de nem csak régi képeket őrizhetsz. Kidobás helyett egyszerűen rendezd őket albumokba – így a tárolásuk is egyszerűbbé válik. Persze, ma már minden digitalizálva van, de hidd el, olyan jó érzés időnként nem a laptop előtt ülve nézegetni a fotókat, hanem megérintve őket újra élni az adott esemény érzését.

4. Mindenféle dokumentum – Az évek alatt számtalan hasznos, haszontalan, fontos és egyáltalán nem releváns papírt tudunk összegyűjtögetni. Ám sose fogd meg az egész kupacot, hogy egyből a szemetesbe landoljanak. Szánj időt az átnézésükre, a lejárt jótállási jegyektől nyugodtan megszabadulhatsz, de bármilyen ilyen jellegű papírt is dobsz ki, a nevedet és a címedet alaposan tűntesd el róluk. A legjobb, ha egy iratmegsemmisítőt használsz.

5. Gyűjtemények – Szalvéta, csokoládé papír, bélyeg... az emberek főként tiniként kezdenek gyűjtögetni dolgokat, amiket aztán megtartanak egy elfeledett dobozba zárva. Nem mondom persze, hogy minden darabját tartsd meg, de egészen biztosan lesz pár olyan, ami különösen fontos számodra. Ezeket semmiképp se dobd ki, hiszen emlékekre mindenkinek szüksége van.

6. Emlékeket raktározó tárgyak – Hajtincs, babaruha, érem, egy versmondásért járó oklevél. Az ilyen tárgyaknak bizony érdemes helyet találni, hiszen hosszú évekkel később imádni fogod újra kézbe venni őket.

Természetesen rengeteg dolog van, amit alkalom nélkül is érdemes időről időre átnézni, ilyenek például a gyógyszerek – amik lejártak, add le egy patikában -, a pipere szerek, fűszerek és egyéb sütés¬-főzés száraz alapanyagok – ezek ráadásul könnyen zsizsikesek vagy molylepkések lehetnek.