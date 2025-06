Megtört a jég? Váratlan színész tűnt fel Brad Pitt oldalán a premieren

Ha valaha is azt hitted, hogy Brad Pitt és Tom Cruise soha többé nem fog ugyanabban a képkockában szerepelni – nos, ideje újraírni a popkulturális valóságodat.

Brad Pitt és Tom Cruise 24 éve után, először jelentek meg együtt, nyilvános eseményen.

Forrás: Getty Images Europe

Végre kibékült a két világsztár? Brad Pitt premierjén több sztár is felsorakozott

24 év után először mutatkoztak együtt nyilvánosan, méghozzá nem is akárhol: az F1 című film londoni premierjén. Cruise producerként, Pitt főszereplőként, a vörös szőnyegen pedig egy képen, két sztárként – igen, ez most tényleg megtörtént.

A hollywoodi óriások utoljára 2001-ben dolgoztak együtt, de igazán közösen csak az 1994-es Interjú a vámpírral forgatásán izzadtak meg. Azóta viszont több volt köztük a fagyos csend, mint a vörös szőnyeges integetés. A pletykák szerint Cruise túlzott kontrollmániája és Pitt lazább stílusa nem volt épp álompárosítás. De hát ki tudja, mit old meg az idő… és egy F1-es film?

A Page Six szerint a két színész nem csak hogy megjelent ugyanazon az eseményen, de beszélgettek is. Igen, beszélgettek.

Az eseményen Pitt sportosan elegáns volt, Cruise pedig szokásához híven James Bondként lebegett be a fotófal elé. A testbeszédük? Kifejezetten oldott, sőt – egyes képeken úgy tűnik, mintha Cruise nevetett volna Pitt egyik viccén. Azt persze sosem tudjuk meg, hogy ez őszinte kacaj volt-e vagy csak jól időzített PR.

És ki tudja? Talán a következő évben jön a folytatás: Interjú a vámpírral 2 – Cruise kontroll alatt