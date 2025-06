A június az erős nőké – Három új film, amikben a csajok lenyomják a pasikat

Ha nemcsak a romantikus filmeket szereted, hanem bejön az akció, a vígjáték, vagy a krimi is, akkor elő a popcornnal, és indulhat egy kemény csajos filmmaraton!

Az izgalom biztos nem marad el ezekben a filmekben

Forrás: Shutterstock

A törékeny lány bosszúja – Balerina

Ha nem riadsz vissza az akciótól, akkor ez a film neked készült. A sztoriban egy fiatal lány áll a középpontban, aki imádja a balettet, de egy jó kis harcot sem kerül ki. A lány apját gyerekkorában megölik, és ezért bosszút esküszik. Haragja és fájdalma egy furcsa iskolába vezeti őt, ahol nemcsak a balettet gyakorolhatja, hanem megtanulja a bérgyilkos mesterséget. Ana de Armas játssza a főszereplő, Eve-t, és a kubai származású színésznő ismét bebizonyítja, hogy nem csak szexi tud lenni. El is páholja a rosszfiúkat, ha kell.

Ana de Armas a Balerina bemutatóján

Természetesen, ha szereted Keanu Reeves-t akkor örülhetsz, mert ő is feltűnik a filmben, ugyanis az alkotás a John Wick- sztori melléktörténete. Így azért látványos jelenetekben sem lesz hiány, aminek köszönhetően, Ana elmesélte, hogy tele volt zúzódásokkal, és a körmei folyamatosan letörtek a forgatás során. Új párja, Tom Cruise állítólag imádta a filmet, és lelkesen dicsérte az egész alkotói brigádot. Ebből is jól látszik, hogy ez egy olyan film, amit a pasiddal együtt is megnézhettek. Már országszerte játsszák a mozik.

Izgalom, megdöbbentő fordulatok – Film az anyai szeretetről

Ha szeretnéd látni, mire képes egy anya a lányáért, és a sok fájdalma ellenére is, hogyan old meg veszélyes helyzeteket, akkor az Echo Valley című dráma levesz majd a lábadról. Julianne Moore játssza az anyát, akinek egész élete tragédiák sorozata keresztezi. Válása után elveszíti új párját, a lánya drogfüggő, és még bajba is keveredik, amibe anyját is belekeveri. Meglepő a szerep, amiben Sydney Sweeney tűnik fel, ő hozza az agresszív, drogos lány karakterét, aki mindig csavarog valahol, és akár anyját is hajlandó bántalmazni. A színésznő meglepően jól alakítja a zűrös lányt, aki mintha két személyiséggel rendelkezne.

Sydney Sweeney és Julianne Moore, úgy néz ki, valóban összenőttek a forgatások során

Forrás: WireImage

Az anya mindent megtesz a lányáért, még akkor is, amikor egyszer a lány úgy toppan be eldugott kis farmházában, hogy valaki más vére borítja. Julianne Moore karaktere jelképezi, hogy többet ésszel, mint erővel, csavaros észjárásával ugyanis a legdörzsöltebb pasikat is kijátssza, hogy mentse a lányát. A megdöbbentő fordulatok biztos lefordítanak majd a kanapédról. Már elérhető az Apple streamingjén.