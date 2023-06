Hidratálj, hidratálj, hidratálj! Szinte már a csapból is ez folyik. Hidratálj belül és hidratálj kívül, de utóbbi nem is olyan könnyű, ha tikkasztó hőségben kell eleget tennünk ennek a felszólításnak. A bőrünket tápláló krémek ugyanis a melegben kifejezetten kellemetlenek tudnak lenni, így sokan el is hagyják a testápolókat ebben az évszakban – ez azonban hibás lépés. A bőrünk ugyanis nem csupán télen lehet száraz, hanem nyáron is ki van téve több olyan környezeti hatásnak, amelyek árthatnak a puhaságának, feszességének. A nagy meleg és a tűző napsugárzás nyomot hagyhat rajta, így érdemes ilyenkor is figyelni arra, hogy megfelelő módon és a megfelelő készítményekkel ápoljuk. Ilyenkor nyugodtan tegyük el az eddig használt nehéz krémeinket, testvajainkat és váltsunk sokkal könnyedebb, de mélyebben hidratáló készítményekre.

Szerencsére ma már nagyon sok olyan testápolási termék kapható a boltokban és a webshopokban, amelyek nem nehezítik el a bőrt, gyorsan beszívódnak, semmiféle kellemetlen, ragadós réteget nem hagynak maguk után, sőt még hűsítenek is.

Uriage – SOS permet száraz bőrre

Ki hitte volna, hogy egy testápolót nemcsak kenhetünk, de magunkra is fújhatunk? Az Urigae márka Xémose termékcsaládjába tartozó, spray formátumú testápolója pont ilyen és igazi felüdülést nyújt a forró hónapokban. Nincs más dolgunk, mint felrázni a flakont, majd magunkra fújni a könnyed permetet, amely azonnal mélyen hidratálja a kiszáradt bőrt az uriage termálvíznek (is) köszönhetően. Plusz pont, hogy csecsemőkre, kisgyerekekre is fújható, sőt ekcémás és atópiára hajlamos bőrre is tökéletes, szóval a család minden tagja használhatja testre és arcra egyaránt.

Kiszerelés: 200 ml

Ára: 3900 Ft-tól

https://www.gondviselespatika.hu/uriage-xemose-sos-permet-szaraz-borre-200ml-12357?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAjwhJukBhBPEiwAniIcNWrxsYuVhob5rrRNb7mV5fsLjJWDnrh5PMaGhWTlq7xCP4H9Rf8L4xoC4SwQAvD_BwE



Neutrogena - Hydro boost krémzselé

Az arcápolás területén már nem számítanak újdonságnak a különféle zselés arcápolók, amelyek mostanra a testápolást is kezdik meghódítani. Pont, mint ez a krémzselé, amely nem elég, hogy tele van hialuronsavval és így csodásan hidratálja a száraz, igénybe vett bőrt, de ultrakönnyű textúrájának köszönhetően azonnal felszívódik, és nem hagy zsíros érzetet maga után. Ráadásul érzékeny bőrűek is nyugodtan használhatják, így nekik sem kell lemondaniuk a bársonyos és sugárzóan szép bőrről a nyári időszakban.

Kiszerelés: 400 ml

Ára: 2100 Ft-tól

https://www.patika24.hu/neutrogena-hydro-boost-intenziv-hidratalo-testapolo-kremzsele-400-ml.html?gclid=CjwKCAjwhJukBhBPEiwAniIcNSAcRXGtJjBGMh9JgyAMop_4jR3rDSlO2InNTDcR57zEFEqNf8lzBxoCrp8QAvD_BwE

AVON - Hűsítő és hidratáló gél

Ez a testápoló nemcsak hidratál, de azonnal hűsít is a nagy melegben. Nem csupán az állaga könnyű és géles, amelynek köszönhetően szinte azonnal felszívódik, nem csupán táplál és hidratál a benne található aloe verának és uborka kivonatnak köszönhetően, de mivel mentolt is tartalmaz, azonnal friss érzést kölcsönöz a nyári forróságban. Mondhatni két, azaz három legyet ütünk vele egy csapásra.

Kiszerelés: 200 ml

Ára: 1399 Ft-tól

https://avononline.avon.hu/kereses/talalatok/?q=AVON%20-%20H%C5%B1s%C3%ADt%C5%91%20%C3%A9s%20hidrat%C3%A1l%C3%B3%20g%C3%A9l

L'Occitane - Hűsítő testápoló gél

Szintén egy frissítő testápoló, amely egyszerre hidratálja, nyugtatja és hűsíti a bőrt a legforróbb napokon is. A benne található menta és verbéna esszenciális olajoknak köszönhetően friss, aromás illatot kölcsönöz a bőrnek, miközben üde érzetet hagy maga után ragacsosság nélkül. Sőt, ha a hűtőbe tesszük a testápolót röviddel a használat előtt, még inkább fokozhatjuk frissítő hatását.

Kiszerelés: 250 ml

Ára: 9800 Ft

https://hu.loccitane.com/products/mint-verbena-husito-testapolo-gel-limitalt-kiadas?currency=HUF&variant=41731713106092&gclid=CjwKCAjwhJukBhBPEiwAniIcNZQrus52DaD5Gmz5Spofsc5sfn4MIHWGBjcCb5cV7vaWPMysdmN-zhoCegYQAvD_BwE

LUSH - Tingle testkondicionáló

Végül, de nem utolsósorban pedig lássunk egy teljesen innovatív testápoló készítményt, amelyet tényleg azoknak találtak ki, akik semmit nem képesek magukra kenni nyáron.

A LUSH testkondicionálóját ugyanis a zuhany alatt kell használni, ahol a vízzel érintkezve változik a szilárd tömb selymes és hidratáló krémmé. Miután jól átdörzsöltük vele magunkat, nincs más dolgunk, mint leöblíteni, megtörölközni és élvezni a különféle tápláló vajak puhító, valamint a borsmenta pezsdítő hatását.

Kiszerelés: 125 g

Ára: 4990 Ft