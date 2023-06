Gáspár Virág szeret szórakozni, ezt már többször is sikerült a közösségi médiába posztolt fotókkal bizonyítania. Hogy igencsak csinos nővé cseperedett Gáspár Győző és Bea fiatalabbik lánya, az is biztos. De ilyen szexi ruhát még ő sem mindig húz magára, mint amiben most indult buliba.