Molnár Anikó a pandémia idején indította el Only Fans oldalát, s bár voltak lemorzsolódások, a celeb állítja, még mindig a top 1 százalékban van a nézettsége, világszinten.

Szexi fotót posztolt Molnár Anikó, mellyel kapcsolatban htárálépésről, nagy durranásról ír Instagramon. Hogy mi leet az a nagy durranás, arról a Bors kérdezte az egykori valóságshow szereplőt.

Az Only Fansen az egyik legnépszerűbb tartalomgyártónak számító celeb elárulta, hogy bár voltak lemorzsolódások, amióta a pandémia idején elindította oldalát, még mindig a felső 1 százaléhoz tartozik, ami a tartalmai nézettségét illeti.

A 47 évesen is szexi Anikó elmondta, hogy noha két profi fotóssal is dolgozik, a férfiak valamiért jobban szeretik, ha saját maga készíti a képeket, melyeket megoszt velük. Azzal is tisztában van, hogy mindig újítani kell, kellenek a kisebb-nagyobb változások, hogy fenntartsa az urak érdeklőését.

"Tudom, hogy már nem elég csak egy szexi fehérneműben, beállított pózban mosolyogni, mert a férfiaknak ennél több kell. Bár mindig egyel merészebb vagyok, a pornóig nem mennék el. Persze relatív, hogy ki mit nevez annak. Van, akinek már egy meztelen kép is az, de van, akinek egy vad szexjelenet sem elég. Feszegetem a saját határaimat, de szexet, pornót nem vállalnék be. Egyetlen esetben tennék kivételt: ha igazán szükségem lenne sok pénzre" - mondta el Molnr Anikó, aki azt is hozzátette, hogy ilyen eset lenne, ha anyukájával történne valami.