Már véget értek A Nagy Ő forgatásai, de azt egyelőre nem tudni, hogy Jákob Zoltán párkapcsolatban él-e vagy szingli. Nem is árulja el, hogy megtalálta-e a szerelmet, arról viszont szívesen beszélt, hogy mikor szokta a gyererekei tudomására hozni azt, ha egy új kapcsolat komolyra fordul.

„A válásom óta többször volt már komolyabb kapcsolatom, így van gyakorlatom abban, hogyan és mikor mutassam be a páromat a gyermekeimnek. Nálam az vált be, hogy az ismerkedési fázisban a két kamaszlányomnak még nem beszélek a hölgyről, csak azután, hogy komolyra fordulnak a dolgok. Egyébként mindhárom gyermekem nagyon elfogadó, és a lányok nem is fogalmaztak meg kritikát a választásaimat illetően. A fiam már más tészta. Vele akár már az első pillanattól kezdve át tudom beszélni, hogy mi a helyzet. Ráadásul ő kritikusabb is, mint a lányok. Kimondta már nem egyszer, nem kétszer, hogy szeretné, ha megtalálnám végre azt a hölgyet, aki nem csak fizikai, de szellemi értelemben is vonzó, és akivel tényleg azonosak az értékeink" - mondta a Ripostnak Zoltán, aki A Nagy Ő forgatásai alatt is számíthatott a fiára. Az üzletember biztos benne, hogy gyermeke jó tanácsokkal látja el, ezért a végső döntést illetően is kikérte a véleményt.