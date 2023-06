Gáspár Zsolti bejelentette, hogy újra elindul a polgármesteri székért, állítja: Nógrádmegyer nem csak az otthont jelenti számára, de kötelességet is. Néhány napja összetörve nyilatkozott arról, hogyan küzdött meg az esőzésekkel Nógrádmegyeren, és hogyan sietett felesége rémült telefonhívására „a falu megmentésére".

"Úgy döntöttem, gondjaimba veszem a falut. Jövőre indulok a polgármester-választáson!" – jelentette ki a Borsnak Gáspár Zsolti, akit a közönség a TV2 Farm VIP című műsorában, Demcsák Zsuzsa műsorvezető oldalán láthat mostanában.

A napokban, a hatalmas esőzések után Gáspár Zsoltiékat is nagy károk érték: elpusztultak az állataik, a gépei tönkrementek és károk keletkeztek a házában is. De őt ilyen bajok közepette is faluja érdekli, számára a falu az első!