Ikrek

Az Ikrek jegyű ember imád kommunikálni, számára borzasztó, ha nem beszélhet, így akkor is jár a szája, amikor nem kérdezik, és amikor nincs feltétlenül mondanivalója. Ezt a tulajdonságát annak köszönheti, hogy uralkodó bolygója a kommunikációt (is) uraló Merkúr. Bár nem rosszindulatból fecsegnek, gyakran annyira belefeledkeznek a beszélgetésbe, hogy könnyen elszólják magukat. Ráadásul a "bombabiztos" információik gyakran hallomáson alapulnak, így nem is csak kibeszélnek másokat, de alaptalan pletykák terjesztői is lehetnek; imád a bennfentes szerepében tetszelegni. Jobban teszed, ha az Ikreknek csak azt mondod el, amit nem bánsz, ha visszahallod, de még így se csodálkozz, hogy ha a sztorid egy kicsit elferdítve és felturbózva jut vissza hozzád.

Szűz

Az Ikrekhez hasonlóan a Szűznek is a Merkúr az uralkodó bolygója. Bár ő Föld jegy lévén nem annyira beszédes, mint Levegő jegyű társa, mégis mindig kapható egy kis pletykálkodásra. Meggondolatlanul nem fecseg, de szisztematikus agya remekül eltárolja az információkat és mindig tudja, melyiket és hol kell előhúznia a kalapból. Eredendően csípős nyelvű, így számíthatsz rá, hogy a tudást, ami a birtokába került, megtoldja a magánvéleményével is, természetesen úgy, hogy tárgyilagosnak tűnjön. Ha a Szűz a barátod, könnyen elérheted, hogy a lehető legjobb színben tüntessen fel mások előtt, de ha nem vagytok jóban, mélyre is áshat, így okosabb, ha nagyon vigyázol vele.

Skorpió

A Skorpió az állatövi jegyek legnagyobb manipulátora. A Szűzhöz hasonlóan ő sem fecseg, akkor és oda szúr, ahova (szerinte) szükséges. Ha pletykál, márpedig pletykál, saját magát mindig jó színben tünteti fel, képes arra, hogy a tények elferdítésével egymásnak ugrassza az embereket. Előadásmódja szuggesztív, hatásvadász, így könnyen köt véd- és dacszövetséget, ám nem ritka, hogy ki is lép azokból, ha már nincsenek a hasznára. Ha azonban a Skorpió valóban a barátod, hallgat rólad, mint a sír.