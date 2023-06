Egy kis ergonómia

Bármekkora is a lakásunk, beépített bútorral tudjuk a legjobban kihasználni a rendelkezésre álló helyet, hiszen méretre gyártott darabokkal minden kis zugot bevonhatunk a tárolásba. Hasznosíthatjuk például a lépcső vagy a ferde falsík alatti holtteret, de akár a kisebb beugrót is. Ha egy külön helyiségben rendezzük be a gardróbot, akkor még ajtókat sem kell tennünk a polcok, fiókok, akasztórudak elé.

Miután felmértük a rendelkezésre álló helyet és a szükségleteinket, fordítsuk figyelmünket a belső kialakításra. Az akasztórudat maximum 180 cm magasra tegyük, így érjük el kényelmesen (ide hosszú – pl. estélyi – ruhákat akaszthatunk), kabátoknál a 140 cm-es magasság ideális, dzsekiknél, zakóknál pedig elég 100-110 cm. Blúzokhoz, ingekhez 80 cm-re erősítsük a rudat. Ezeket az akasztós részeket akár egymás alá is rakhatjuk. A szekrény mélységére minimum 60 cm-t számoljunk, itt már kényelmesen elfér bármilyen vállfa.

Fiókokat csak olyan magasságig érdemes alkalmazni, ahol még belelátunk, ha kihúzzuk (ez átlagos magasságnál 100-110 cm). Ha a fiókos rész nincs egybeépítve a gardrób többi részével, a mélység lehet 40 cm, ennél kisebb mélységű fiókba azonban nagyon kevés dolog fér el. A polcokat egymás fölé, 30-35 cm távolságra tervezzük, így jó eséllyel nem dőlnek le az összehajtogatott ruhák.

Praktikus kellékek

Nagyon hasznos apróság a zoknirendszerező, ugyanis segítségével páronként elkülönítve tárolhatjuk a zoknikat, valamint a karikaszerű övtartó akasztó, amelyre felfűzhetjük az öveket, így nem csúszkálnak le a polcokról, és nem törnek meg az összehajtás következtében. A nyakkendőket akasszuk egy kihúzható akasztóra, a szekrény aljára pedig szereljünk kihúzható cipőspolcot vagy fémkosarat is. Nagyon magas gardróboknál jó szolgálatot tesz a ruhalift, így anélkül érjük el az akasztós ruhákat, hogy létrára kellene másznunk.

A tolóajtók olyan helyeken kínálnak egyszerű megoldást, ahol vagy kevés helyünk van az ajtók nyitására, vagy olyan szélesek az ajtószárnyak, hogy nehéz nyitogatni.