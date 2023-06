Megosztó a téma: mi legyen a kukacos cseresznyével? Van olyan háziasszony, aki kidobja – értsük meg őket is –, mások viccel ütik el a dolgot, mondván: nem nézni, hanem enni kell a cseresznyét.

Van, aki egyszerűen vízbe teszi a cseresznyét, ahol - levegő híján - néhány perc alatt kibújnak a kis fehér kukacok. Ez azonban nem teljesen hatékony módszer, és ha csak néhány is megbújva marad a gyümölcsben, hát... A Ripost bemutatott egy régi módszert, ami viszont 100 százalékos sikert hoz a kukactalanításban.

A recept a következő: végy egy szép nagy tálat, önts bele jéghideg vizet (tehetsz bele jégkockát is). Adj hozzá 1-2 evőkanálnyi ecetet, és zúdítsd bele a kukacos cseresznyét. Az ecet és a hideg túl sok egyszerre a kis kártevőknek, fejvesztve menekülnek majd. Egy-két óra alatt mind kibújik a cseresznyéből, és akkopr aztán nyugodtan megeheted, vagy akár be is főzheted.