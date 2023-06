A teliholdhoz számos ősi hiedelem kapcsolódik és még az egészségügyi szakemberek nagy része is úgy gondolja, hogy a telihold hatással van az egészségünkre és a mentális, lelki állapotunkra. Ennek ellenére a kutatások csak kis részben támasztják alá ezeket az elméleteket - írja a Healthline.

A Hold minden esetben a Nap fényét veri vissza, mivel nincs saját fénye. Ahogy a Nap, a Föld és a Hold keringenek egymás körül, úgy változnak a holdfázisok, azaz, hogy mennyit látunk a Holdból. Telihold idején a Hold és a Nap nagyjából egyvonalba kerül, s mivel a két égitest között van a Föld, így a felénk eső oldalt éri a fény, és a Nap teljesen megvilágítja számunkra a Holdat.

Az orvosok és filozófusok évszázadokon keresztül azt állították, hogy a viselkedésünket, a mentális állapotunkat vagy akár a nők menstruációját is nagyban befolyásolják a holdciklusok. Az 1970-es években Arnold Lieber pszichológus azt állította, hogy a telihold megváltoztatja az emberi viselkedést, ami az erőszak és gyilkosságok számának növekedéséhez vezet. Érdekes megfigyelni, hogy a természet is együtt mozog a holdfázisokkal, például az óceánok vízszintje a holdfázisokkal együtt emelkedik vagy süllyed és számos tengeri faj szaporodási ciklusa is a holdfázisokhoz igazodik.

Alvás

Az emberek nagy része arról panaszkodik telihold idején, hogy rosszul alszik, vagy éppen intenzív álmai vannak. A kutatások ezt némiképp alátámasztják, ugyanis megállapították, hogy telihold idején az embereknek 5 perccel tovább tart elaludni és átlagosan 20 perccel kevesebbet alszanak, ráadásul kevesebb időt töltenek mélyalvásban. Ennek leginkább evolúciós oka lehet, hisz őseink még sok esetben a szabad ég alatt aludtak és mivel telihold idején világosabbak voltak az éjszakák, így ébernek kellett maradniuk, hogy észrevegyék a rájuk leselkedő veszélyt. Egy tanulmány azonban azt is kimutatta, hogy a telihold eltérően hat a férfiakra, a nőkre és a gyerekekre: a nők általában kevesebbet alszanak és kevésbé mélyen, mint a férfiak, míg a gyerekeknek is 1%-kal csökken az alvásidejük ebben az időszakban.

Mentális egészség

Szervezetünk cirkadián ritmusa, azaz napszaki ritmusa alkalmazkodott a világosság és sötétség váltakozásához és ennek megfelelően alakította ki a biokémiai, fiziológiai folyamatait. Erős az a hiedelem, miszerint a holdfázisok változása fokozhatja egyes mentális betegségek, mint például a szorongás, depresszió, bipoláris zavar és skizofrénia tüneteit. A tudomány azonban ezt nem támasztotta alá, a kutatások azt mutatják, hogy nagyjából egyenlő számban keresték fel a pszichiátriai intézményeket mentális problémák miatt mind a négy holdfázisban. Ez alól egyedül a bipoláris zavarban szenvedők jelentenek kivételt, náluk kimutatták, hogy a holdciklus változása hatással van arra, hogy a betegek milyen gyorsan váltanak át a depresszióból a mániás szakaszba.

Szív- és érrendszer

Ahogy a Hold közeledik a Földhöz, úgy a gravitációs vonzása is megváltozik. Ez hatással van a tengerekre és óceánokra, de az emberek szív- és érrendszerére is. Kutatások során kimutatták, hogy a holdciklusok változása befolyásolhatja a vérnyomást, az újhold és telihold fázisában például csökkenhet a vérnyomás, sőt még a pulzusszám is alacsonyabb ilyenkor. Ebben a tanulmányban az volt a konklúzió, hogy az emberek fizikailag hatékonyabbak telihold és újhold idején, de ennek ellentmondott egy másik kutatás, mely férfi sportolókat vizsgált. Eszerint a kutatás szerint nem volt jelentős különbség a férfiak sportteljesítménye között az egyes holdfázisokban.

Erőszak és agresszió

Szintén egy évszázadok óta fennálló hiedelem, hogy telihold idején az emberek sokkal agresszívabbak, több a gyilkosság, sőt az öngyilkosság is. Ezt a kutatások nem támasztották alá, ugyanakkor azt megfigyelték, hogy több ilyenkor a baleset, bár ezt leginkább azzal magyarázzák, hogy az emberek ilyenkor gyakrabban néznek fel az égre és ez a pár másodperc elég ahhoz, hogy baj történjen.