Az év tizedik teliholdja van a hátunk mögött, október 20-án, szerdán volt látható égi kísérőnk kiteljesedése. Ez minden hónapban bekövetkezik, és minden alkalommal hatással van az arra fogékonyak szervezetére.

Az alvásszakértők szerint a nyugodt álmunkra kifejezetten negatívan hat a telihold, habár sokan nem hisznek benne, pedig elég csak az árapályra gondolnunk hogy meggyőződjünk arról, a Hold igenis befolyásolhatja az életünket.

Telihold idején 5 perccel is tovább tarthat elaludni, ezt svájci tudósok alvásvizsgálati elemzései állapították meg, ahogy azt is, hogy 20 perccel kevesebbet alszunk ilyenkor. Telihold előtti napokon a férfiaknál és a nőknél is alacsonyabb a melatonin, vagyis az alvási hormon esti szintje, ezért képes felborulni az egyensúlyunk. Az is kiderült, hogy a telihold a mélyalvási időszakunkra is negatívan hat, és az ahhoz kapcsolódó agyi aktivitás 30 százalékkal kevesebb, mint általában - írja a Mirror.