A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Itt a nyár, kezdődhet a bográcsozás! A szabadtéri sütés-főzés előtt nézzük meg a katasztrófavédelem weboldalán, van-e érvényben az adott területen tűzgyújtási tilalom. A fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, ide értve a kijelölt tűzrakó helyeket is.

Súlyos bírság járhat érte

Ha valaki megsérti a tűzgyújtási tilalmat, az okozott kár megtérítésén felül tűzvédelmi bírsággal is számolhat. Ha a tűz eloltásába a tűzoltókat is be kell vonni, ráterhelhetik a kiszállás költségeit is, így a bírság 20 ezer forinttól egészen 3 millió forintig is terjedhet.

Megússzuk a bejelentést

A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kerten belüli sütögetésre, grillezésre, bográcsozásra. Viszont ez esetben is fontos az alapvető tűzvédelmi szabályok betartása. Amennyiben a saját kertünkben gyújtott tűz átterjed a szomszédhoz és kárt okoz, polgári jogi alapon kártérítéssel tartozunk.

Stabil lábakon álljon

A nem épített grillsütőknél, bográcsállványoknál figyeljünk arra, hogy mindig sík helyen legyenek felállítva, hogy ne tudjanak felborulni. A tüzelőanyagot is tartsuk távol a sütőtől, nehogy lángra kapjon egy kipattanó parázstól.

A szél könnyen elfújhatja

A nyári időjárás egyik pillanatról a másikra képes megváltozni. Egy hirtelen széllökés messzire röpítheti a parazsat, vagy a kerti asztalról ráfújhatja az éghető anyagot a tűzre. Ezért, ha hirtelen feltámad a szél, azonnal fejezzük be a kinti sütögetést.

Legyen, aki felügyelje

A begyújtáshoz használhatunk gyújtóst, fát, faszenet, de a legfontosabb, hogy a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, hiszen egy lecseppent zsiradék is könnyen lángra kaphat. Mindig legyen a közelben oltóanyag, amivel kordában lehet tartani a tüzet. Ez lehet víz, vagy föld és homok, de olajat és egyéb éghető folyadékot soha ne öntsünk a lángok közé!

Tilos a fára locsolni

Ha a gyújtós vagy a fa esetleg nehezebben gyullad be, soha ne próbáljunk benzinnel, égésgyorsítókkal rásegíteni, mert ezek tűz- és balesetveszélyesek. Minden esetben az erre a célra kapható faszéngyújtó olajat használjuk, ami esetében szintén fontos a kellő távolság és a használati útmutatók betartása.

Cseréljünk tömítést

A bográcsozáshoz sokan már nem tűzifát, hanem gázrózsát vagy gázzsámolyt használnak. A gázüzemű berendezésekben csak a kimondottan azokhoz készült pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni. A tömítéseket megfelelő időközönként cserélni kell, az újat pedig gázszerelvényt árusító szakboltokban célszerű megvásárolni.