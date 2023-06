A hollywoodi szülőknek nincs könnyű dolga, ha távol akarják tartani a gyerekeiket a rivadlafénytől, hogy viszonylag normális éltetet biztosítsanak neki. Sarah Jessica Parkernek és Matthew Brodericknek azonban sikerült a lehetetlen. A gyerekek születés óta nagyon ritkán mutatták meg őket, eltekintve pár filmbemutatótól.

Így tettek most is, hosszú idő után Broderick legújabb filmjére hívták el magukkal a Wilkie-t, aki pont annyira hasonlít az édesanyjára, mint az édesapjára. A büszke szülők ikerlányaikat most nem vitték magukkal, de korábban már őket is megmutatták.