Az otthonunk a biztonságot és a nyugalmat szimbolizálja, sajnos azonban komoly fertőzések forrása is lehet, főleg a konyha. A baktériumok többnyire a kezünkről és a friss, nyers élelmiszerekről származnak és pillanatok allatt szétterjedhet. A pulton lévő konyharuha ugyanis sok mindent felszív, főleg, ha ugyanazt a darabto használjunk a kezünk megtörlésére és a pult tisztítására.

Mikrobiológusok vizsgálták meg, hogy a konyharuhákon található baktériumok milyen fertőzéseket okozhatnak, íme a lista:

légúti fertőzések

bőrfertőzések

húgyúti fertőzések

szívizomgyulladás

szemfertőzések

csontfertőzések

tüdőfertőzések

hólyagfertőzések

agyi fertőzések

vérfertőzések

tüdőgyulladás

ízületi gyulladás

ízületi fertőzések

A konyharuhákon megtalálták a Staphylococcus aureus baktériumot, ami az egészséges emberek bőrén, orrnyálkahártyáján, de ürülékében is felfedezhető. Ez egy potenciális kórokozó, amely okozhat a többi között agyhártyagyulladást és szepszist is. Ezen kívül találtak E. coli baktériumot is, amely ételmérgezést válthat ki, valamint többek között Klebsiella baktériumra is bukkantak, ami számos betegséget okozhat elsősorban a légző és kiválasztó szervrendszerekben.

A konyharuha azért veszélyes, mert sokszor nedves, ami jó táptalaj a baktériumok szaporodásához. Elsősorban tehát arra kell figyelnünk, hogy megfelelően tároljuk: úgy akasszuk fel, hogy meg tudjon száradni.

Ha pedig mondjuk nyers hússal dolgozunk, inkább használjunk papírtörlőt, így megállítható a baktériumok terjedése.

A konyharuhák mosására is oda kell figyelni: 90 fokon már biztosan elpusztulnak a baktériumok - írja a The Sun.