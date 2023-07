A tábori tájékoztatóban általában szokott lenni javaslat, hogy mit vigyen magával a gyermek. Érdemes átnézni ezt a listát, és vegyük figyelembe a táborozás hosszát, hogy milyen programok várhatók és azt is, hogy milyen idő várható arra a hétre. De természetesen nagyon fontos az is, hogy megkérdezzük a gyereket, hogy ő mit szeretne magával vinni. A Bors összeszedte a legfontosabb dolgokat, amire mindenképp figyelnünk kell szülőként.

Ruhák

Ez alapvetően az ott eltöltendő napok számától, és a tábor jellegétől függő. A válogatást és a csomagolást is beszéljük meg a gyerekkel, egyrészt mert fontos, hogy ő mit szeretne magával vinni, másrészt, hogy tudja, mit hol talál meg. Alapvetően a kényelem, és ne a divat legyen a ruhák illetve a lábbelik válogatásának a célja. Cipő mellett legyen papucs is, nadrágból rövid és hosszú. Mivel az időjárás változhat, feltétlen kerüljön meleg ruha: pulcsi, zokni, valamint esőkabát, esernyő is a csomagba. Vízparti táborozáshoz nem árt két fürdőruhát is csomagolni, hogy ha szükséges, legyen száraz is a tartalékban. A fehérneműk és a zoknik száma ráhagyással függjön a napok számától, mert elképzelhető, hogy nem lesz lehetőség a kimosásukra.

Tisztálkodó szerek és hozzá tartozó eszközök

Törülközőből legyen kettő. Pakoljunk be fésűt, fogkefét, fogkrémet, szappant, tusfürdőt, WC papírt, zsebkendőt, papír zsebkendőt, egy kis csomag sebtapaszt. Napozáshoz naptejet, napozás utáni bőrápolót. Ha a programban kirándulás is szerepel, jól jöhet a tubusos kézfertőtlenítő, a szúnyog és kullancsriasztó.

Egyéb dolgok, amik jól jöhetnek

Zseblámpa nélkül nem tábor a tábor. Ez is alapfelszerelés. Ha a gyerek érzékeny bizonyos ételekre, gyógyszerekre, arról táborvezetőket mindenképpen tájékoztassuk, ahogy az állandóan szedett orvosságokról is. Ha bármilyen baj történik, szükség lehet TAJ kártyára és diákigazolványra.

Zsebpénz

Erről is érdemes a táborvezetőkkel értekezni, hogy lesz-e olyan alkalom, ahol vásárolhatnak. Az ár-érték arányról érdemes a gyerekkel pár mondatot váltani. Felesleges mennyiség ne legyen a gyereknél. Ahhoz, hogy a tábor végén, minden holmi meglegyen, amit a gyerek magával vitt, tegyünk be ezekről is egy listát.

Amit lehetőleg ne vigyen

Ilyen például a laptop, tablet, okostelefon. Mindegyiknek az a hibája, hogy a gyerek egyfolytában az interneten fog lógni. Ha nem telefonál minden nap, az azt jelenti, hogy van elég elfoglaltsága, ha pedig valami baj történik, a táborvezető biztosan hív minket. Mi ne keressük minden nap.

A legtöbb tábor alkalmat teremt arra, hogy gyermekeink kimozduljanak az online világ és a virtuális valóság börtönéből, a mindennapok rutinjából, és egy korábban ismeretlen napirendbe, szokásrendszerbe simuljanak. Sok szülő kimondottan olyan programokat keres, ahol a táborvezetők minimalizálják a képernyő előtt töltött időt. A digitális detox eleinte nem megy zökkenőmentesen, de egy idő után a gyerekeknek is feltűnik, mennyire felszabadító érzés, amikor nem kell állandóan lájkokon és hozzászólásokon görcsölniük.

Egy táborban a gyerekek olyan – eddig akár ismeretlen – területeken is kipróbálhatják magukat, amelyek nagymértékben hozzájárulhatnak személyiségük fejlődéséhez. Persze érdemes figyelmet fordítanunk gyermekeink érdeklődési körére. Nem szerencsés például az örökmozgó lurkót sakkozni vagy a könyvmolyt drámafoglalkozásokra küldeni. Meglepetések viszont mindig érhetik az embert. Ezért sem baj, ha időnként feszegetik a határaikat, olyan táborba viszont véletlenül se küldjük a gyerekeinket, amely ellen határozottan tiltakoznak!