Pécsi Ildikó életéről szóló könyv körülbelül egy évvel ezelőtt jelent meg, Pécsi Ildikó: Úgy, ahogy volt címmel telis tele olyan történetekkel, amikről korábban még a saját fia sem tudott.

"Az elmúlt években nagyon sok dologról beszéltem Ildikóval, ezért nem volt nehéz az alkotói folyamat. Persze rengeteg titkot is megtudtam, egész megdöbbentőeket, Ildikó élete valóban filmbe illő volt. Voltak olyan dolgok is, amiket csak félig-meddig mondott el, így komoly kutatómunkát végeztem. Beszéltem Keleti Évával, Lőte Attilával, Ildikó régi barátaival, volt szerelmeivel, pályatársakkal, volt sminkesével, de természetesen a fiával, Szűcs Csabával is. Ildikó még életében rengeteg visszaemlékezést, naplót, levelet átadott nekem, azokban is voltak bőven meglepetések" − mesélte korábban L. Péterfi Csaba.

A könyvből derültek ki olyan dolgok, amiről a színművész fia, Csaba sem tudott. Ilyen volt például az, hogy Ildikó még színinövendékként összeházasodott az akkor rendezőnek készülő Szilágyi Sándorral. Erről a frigyről soha senkinek nem mesélt, ám most a könyvből több részlet is kiderül a nászról.

Továbbá arról is lehullt a lepel, hogy Pécsi fiatal színésznő korában teherbe esett, de nem vállalta a babát, az abortusz mellett döntött - írja a Bors.

"Nagyon sokat gondolkodtam, hogy Ildikó életének ezen fájdalmas szakasza egyáltalán bekerüljön-e a könyvbe. Előttem nem titkolta soha, hogy volt egy terhesség megszakítása, és egy régi levél is utal rá, de mégis kényes téma. Én is nagyon érzékenyen viszonyultam hozzá, de végül leírtam. Az érintett férfi kiléte egyébként nem ismert, és vélhetően örökre homály fogja fedni, kitől is esett teherbe Ildikó. Az viszont biztos, hogy az abortusz lelkileg nagyon megviselte Ildikót" - mondta a színésznő fogadott fia, Csaba.