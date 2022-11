Két éve már, hogy elhunyt Pécsi Ildikó. A Kossuth-díjas színművész regényes életéből írt most könyvet nevelt fia, L. Péterfi Csaba, aki többek között a művész első, még a főiskolán kötött házasságáról is lerántja a leplet.

Sokan nem tudták, hogy Pécsi Ildikó még színinövendékként összeházasodott az akkor rendezőnek készülő Szilágyi Sándorral. Erről a frigyről soha senkinek nem mesélt, ám most a könyvből több részlet is kiderül majd a nászról. A Blikk pedig megkereste Pécsi Ildikó egykori esküvői tanúját, Léner Pétert, aki elárulta, milyen is volt a viszony a néhai művésznő és első férje között.

Éretlen fiatalok voltak, akik rendületlenül szerették egymást, de nem tudták, mivel jár a házasság. Emlékszem, mindnyájan annyira felkészületlenek voltunk, hogy a ceremónia alatt végig hangosan röhögtünk, ami miatt az anyakönyvvezető még ránk is szólt. A házasságuk aztán hamar véget ért

– kezdte a visszaemlékezést Léner Péter, aki Szilágyi osztálytársa volt a főiskolán. Léner szerint a házasság ugyan hamar véget ért, de a válást csak sokára mondták ki, pedig Ildikó már régen más férfival élt együtt.