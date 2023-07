Láttuk már lovagolni, teniszezni, sárkányhajózni, zongorázni és még számos területen bizonyítani. A Daily Mail videójából olyan képességeit is megismerheted Katalin walesi hercegnének, melyekről eddig garantáltan nem tudtál.

1. Jelnyelv

Idén Katalin mindenkit meglepett, amikor a cornwalli Nemzeti Tengerészeti múzeumban beszélgetést kezdeményezett jelnyelven. Egy csónakverseny után beszélgetett a Károly Király Anglikán Általános Iskola diákjaival, akik közül az egyik hallássérült volt. Ez nem az első alkalom volt azonban, amikor a hecegnő előrukkolt e képességével. 2014-ben is jelnyelvet használt, amikor meglátogatott egy Kelet-londoni cserkészcsapatot és a cserkészesküjét jelnyelven tette le.

2. Rajz

Az évek során bebizonyosodott Katalinról, hogy igen tehetséges fotográfus. Gyermekei hivatalos portréit is maga fényképezte, nem hívott hozzájuk profi fényképészt. A fotózás mellett azonban a rajzolás és festészet is az ő terepe. Képzőművészeti tehetségét húga, Pippa Middleton és férje, James Matthews esküvőjén villantotta meg, amikor lefestette a Reading melletti Szent Márk templomot, amit az édesanyja kezében az esküvői kiskönyv borítóján ki is lehetett szúrni. Újdonsült sógora beszédében köszönetet is mondott neki érte.

3. Méhészet

Middleton szokás. Akárcsak bátyja, James Middleton, Katalin maga is szenvedélyes méhész. Királyi eseményekkor saját mézét ajándékozza vendégeinek. Amikor 2021-ben meglátogatta a kensingtoni Nemzeti Történeti Múzeumot, elárulta, hogy norfolki otthonában is tart méheket. Látogatásakor a kisdiákokat saját mézével lepte meg. "Szeretnéd megkóstolni? A saját méhkasomból hoztam" - mondta a gyerekeknek. Öccse, James, szintén nagy méhrajongó. Számára 2011-ben kezdődött e szenvedély, amikor testvérétől, Pippától megkapta élete első méhraját.

4. Búvárkodás

Azt is tudni lehet Katalinról, hogy nagyon sportos, több sportágat is kipróbált már, melyek közül sokban jeleskedik is. A legújabb sport, melyet szívesen űz, és úgy tűnik, tehetsége is van hozzá, a búvárkodás.Megszerezte a Búvároktatók Szakmai Egyesületének búvárengedélyét, így 30 méter mélységig merülhet. Férje, Vilmos herceg is szeret merülni, mely szokását apjától, Károly királytól örökölte, aki a Brit Búvárklub elnöke. Nemrég a hercegi párt Belize mellett látták együtt búvárkodni.

5. Főzés

Wales hercegnője kivételes szakács, legalábbis udvari főkostolója, azaz férje, Vilmos herceg szerint. A herceg idén részt vett egy főzőtanfolyamon, amin azt mondta: "Kicsit azért tudok főzni. De annyira azért mégsem. Katalin viszont elég jó benne". Milyen édes!

A királyi családdal töltött első karácsonya előtt Katalin állítólag azon izgult, mégis milyen ajándékkal lephetné meg a királynőt. Végül a nagymamája régi csatnireceptjét készítette el neki.

Rendszeresen sürög-forog a konyhában, és készíti el Vilmos kedvenc csirkesültjét. De házi kolbászt is tölt, saját kolbásztöltőjével.

6. Zongora

2021-ben Katalin meglepte a nagyközönséget egy élő koncerttel, ahol az énekes Tom Walkert kísérte a Westminster apátságba szervezett vallási hangvételű koncertjén. Az elvesztett szerettekért szervezett koncerten a "For those who can't be here" (azaz "Azokért, akik már nincsenek közöttünk") című albumát Katalin végigkísérte. Tom szerint Katalin fantasztikus volt, rendkívül tehetséges zenésznek tartja őt.

Katalin zene iránti szeretete fiatal gyermekkoráig nyúlik vissza: 2014-ben egy ritka felvétel került napvilágra, amelyen Katalin csupán 11 évesen Elizát játsza a My Fair Ladyben.

7. Kertészkedés

Katalin imád és tud is kertészkedni. 2019-ben részt vett a Chelsea Virág Show-n. Az esemény teljes ideje alatt otthonosan mozgott a kertek világában. A programon három gyermeke, György, Sarolta és Lajos is segítették az anyukájukat.

8. Evezés

Tudtad, hogy Katalin régen profin evezett? Egy 2007-es sárkányhajó-versenyen ő fogta a kormánylapátot. Más alkalommal azt tervezte, hogy "Női Testvériség" néven létrehoz egy csak nőkből álló sárkányhajó-csapatot és párbajra hív egy csak férfiakból állót. Sajnálatos módon azonban Katalinnak nem sikerült keresztülvinnie e tervét, ugyanis a Buckingham palota nem tartotta tanácsosnak... Nem véletlen: azzal, hogy Katalin hercegnőként hajóra száll, a többi nő életét is veszélybe sodorta volna. Ezt belátva Katalin önzetlenül kihátrált a csapatból.

+1. Kötés

Wales hercegnője néha még köt is. Annak ellenére azonban, hogy a hercegnőnek rengeteg dologhoz van tehetsége, a kötés nem éppen tartozik ezek közé. 2020-ban egy csoport nőnek azt mondta, hogy megpróbált kötni egy rugdalódzót kisfiának, Györgynek, de reménytelen próbálkozás volt. Bár Katalin kivételes képességnek tartja a kötést, azt mondta, neki nagyon rosszul megy.