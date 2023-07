Nem kell, hogy szép legyen

Van, aki úgy véli, hogy minél sötétebb a sárgadinnye színe, annál finomabb lesz, de ez sajnos nem igaz. Ennek a gyümölcsnek ugyanis rengeteg fajtája van, igazi zöldség-gyümölcs szakértőnek kellene lenned ahhoz, hogy ránézésre megállapítsd, melyik fajtát tartod a kezedben. Sem a méret, sem a szín nem döntő. És bár nem árulkodik az érettségről, a dinnye ízéről a külseje, azért érdemes alaposan megnézni, hogy amit meg szeretnél venni, ne legyen sérült, vizenyősen foltos, és ne legyen megnyomódva.

A jó dinnye nehéz

Az érett sárgadinnye meglepően nehéz a méretéhez képest, így, amikor válogatsz, bátran emeld meg a dinnyéket!

Az illat árulkodik

Az egyik legbiztosabb jele, hogy zamatos dinnyét tartasz a kezedben, hogy közel sem kell szinte hajolnod, hogy érezd az illatát. Ha egy sárgadinnyének nincs túl erős illata (vagy egyáltalán nincs neki), akkor azt túl korán, éretlenül szedték le, vagy már olyan régen, hogy minden zamata elszállt. Ha viszont az illatba savanykás beütés is vegyül, akkor a dinnye túlérett, válassz másikat - javasolja a Ripost.

Ezért fogyassz minél több sárgadinnyét!

A sárgadinnye ásványi anyagokban is gazdag: tartalmaz kalciumot, vasat, magnéziumot és cinket is, melyek mind jótékony hatással vannak a szervezetünkre. Kutatások szerint fogyasztása a pajzsmirigy megfelelő működését is segíti, és az immunrendszert is támogatja magas folsavtartalmának köszönhetően. Ráadásul segíti a szövetek regenerálódását is. A sárgadinnye energiatartalma igen csekély, mindössze 39 kcal, így egyszerre nagyobb mennyiség elfogyasztása sem hordozza magában a pluszkilók veszélyét. Ezt a gyümölcsöt külsőleg is alkalmazhatjuk, ugyanis nagyon jó tesz a bőrnek: hidratálja és nyugtatja azt.

