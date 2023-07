1. Friss vagy fagyasztott zöldségek és gyümölcsök

A friss zöldségek néhány napig elállnak a hűtőszekrényben, de érdemes fagyasztva is eltenni belőlük, hogy szükség esetén kéznél legyenek. Borsó, brokkoli, sárgarépa, zöldbab, gomba jó, ha mindig van otthon.

2. Tojás

Válaszd a szabad tartású tyúkok tojásait. Egyes vizsgálatok szerint ezek a tojások táplálóbbak. A zöldségeket és rovarokat fogyasztó tyúkok tojásai ráadásul több Omega 3 zsírsavat tartalmaznak. A friss tojást a tárolás előtt még nem kell megmosni, mert a mosás során megsérülhet a külső, természetes védőréteg, és a héja átjárhatóvá válik a baktériumok számára.

3. Sovány húsok

Ideális választás a fűvel táplált marha húsa, a szabad tartású csirke, pulyka. A húsokat porciózd ki és fagyaszd le. A melegben soha ne szobahőmérsékleten olvaszd fel a húst, hanem a hűtőszekrényben.

4. Halak és tenger gyümölcsei

A halak húsa kiemelkedően magas víztartalommal rendelkezik (80 százalék), ezért gyorsabban is romlik. Kizárólag fagyasztva vagy jegelve tárolható. Teljes értékű fehérjeforrás, laza rostozata miatt könnyen emészthető. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. A tenger gyümölcsei ugyanúgy, mint a halak, magas fehérjetartalmúak. Több olyan létfontosságú ásványi anyag van bennük, amelyeket másból természetes úton nehéz beszerezni, például szelén.

5. Hűsítő finomságok

Bár nem alapélelmiszerek, a nyár mégis elképzelhetetlen nélkülük. Készíthetsz házi fagylaltot, sorbetet, parfét, pudingot, de a fagyasztott joghurtok is nagyon finomak és egészségesek.

Hiánytünetek és éhség nélkül is fogyhatsz

Az, hogy a hűtődet a fenti vagy fentiekhez hasonló ételekkel rakod tele, azért is jó, mert ha nassolni vágysz, csak ezekhez nyúlhatsz. Ha nincs otthon csoki, biztos, hogy a gyümölcsjoghurttal csillapítod az édességéhségedet. Ráadásul ezek a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételek arról is gondoskodnak, hogy ne legyél folyton éhes a diétád alatt, és vitaminhiánnyal se küzdj. Az pedig külön jó, hogy ha ezekből betárazol, nem kell mindennap a boltba menned, sőt, előre meg is tervezheted a menüt.

A tápanyagdús étrendről már régóta lehet tudni, hogy egyéb pozitív hatása mellett az agyunkat is segít fitten tartani. Szakemberek szerint van néhány ételcsoport, amely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ne csak egészségesebbek legyünk, de szellemileg is frissek maradjunk.

