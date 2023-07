Biológiai, pszichológiai és szociális okai is lehetnek annak, amikor a rég várt nyaralás első napjain jelentkeznek valamely betegség tünetei. Az immunrendszerünk állapota és a stressz-szint változása szoros összefüggésben van egymással: a krónikus stressz gátolja a gyulladásokért felelős immunválaszt, ám amikor ez a stressz-szint megváltozik, beindulnak a gyulladásos folyamatok, és felszínre kerülhet a betegség.

A szakirodalomban úgynevezett leisure sickness-ként ismert nyaralási betegség egyik lehetséges magyarázata az immunrendszer és a stressz összefüggése, miszerint a krónikus stressz nem hat jól az immunrendszerre. A stressz bizonyos funkciókat gátol - például a gyulladásokért felelős immunválaszt -, míg másokat aktivál. Vagyis, amíg benne vagyunk a mókuskerékben, addig lehet nem tör felszínre a betegség, majd amikor a stressz szintje megváltozik, kiütközhetnek a tünetek - vélekedik Papp Zsuzsanna pszichológus.

A leisure sickness-szel kapcsolatos kutatások arra is keresik a választ, hogy a jelenség mennyire köthető bizonyos személyiségtípushoz: akik jobban szeretik a kontrollt megtartani, nehezebben élik meg, amikor a szabadidejükben nem úgy alakul minden, ahogy megtervezték.

Lehetséges - teszi hozzá - hogy már pár nappal előbb bennünk bujkált a kór, de valahogyan kezeltük a tüneteket, viszont amikor kicsit leengedünk, addigra kerül a betegség lefutása a nehezebb fázisba. Statisztikák szerint a legjellemzőbbek ilyenkor a felső légúti, influenzaszerű tünetek, valamint a fáradtság és a migrénes fejfájás, ami fertőzésből is eredhet - olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

Másodlagos betegség előny Nem tudatosan, de megjelenhet az úgynevezett másodlagos betegség előny is: ha beteg vagyok, akkor nem nekem kell a kötelező feladatokat ellátnom a vakáció alatt, például megfőzni az ebédet vagy éppen a tűző napon homokozni a gyerekkel.

Stresszfaktorok a nyaralás alatt

1. A vakáció tervezésekor már önmagában az is okozhat súrlódást, hogy hova utazzunk. Egy négyfős családban akár három-négy különböző igény is felmerülhet, amelyeket össze kell hangolni.

2. Ne vállaljunk erőn felüli anyagi terhet! Nem attól lesz pihentető a kirándulás, hogy hová megyünk. Bizonyos korig a gyerekeknek mindegy, hogy a folyóparton vagy az óceánparton játszanak.

3. Gyakran egy plusz nyomás van rajtunk, hogy kötelezően jól kell magunkat érezni. Ha nagyon magas a vakációval szemben támasztott elvárás, szinte garantált, hogy valamiben csalódunk a végén.



4. Amikor nagycsalád vagy nagyobb baráti kör megy együtt, folyamatos az alkalmazkodás, ilyenkor nemcsak a pozitív, de a negatív élmények is megsokszorozódhatnak, felerősödhetnek, és jobban megmarad a sérelem, mint egy hétköznapi szituációban.

5. Figyeljünk arra is, hogy amikor több generáció nyaral együtt, fontos időt szakítani a kisebb egységek szabadidő-eltöltésére is, például, ahol több gyermek van a családban, külön-külön, egy szülő/nagyszülő és egy gyerek is szervezzen programot!

Egy közös nyaralás erősítheti a családi kohéziót A pszichológus úgy véli, egy családi nyaralásban mindenképpen ott a lehetőség, hogy életre szóló élménnyel gazdagodjunk. A közös kaland segíti az összekapcsolódást, javítja a kommunikációt, hozzáad a családi élethez, vagyis erősíti a család lelki immunrendszerét, hiszen a megélt élmények később családi anekdotákká válva erőforrásul szolgálhatnak későbbi nehéz helyzetekben.

6. Nem biztos, hogy az a kikapcsolódás, ha a nyaralás minden egyes perce előre be van osztva, meg van tervezve.

7. Sok konfliktust megelőzhetünk azzal is, ha előre és közösen fogalmazzuk meg az okoseszközök használatának nyaralás alatti kereteit, és a család közös szabályokat hoz, hogy ki, mitől érezné jól magát.

8. Mindenkinek a saját nyaralása úgy jó, ahogy neki az a legpihentetőbb, engedjük el az összehasonlítást a közösségi médiában megjelenő képekkel!

8+1 A szakember fontosnak tartja, hogy szemléletváltással és okos szervezéssel sokat tehetünk a stressz csökkentése érdekében. Sokkal nyugodtabb lesz az indulás, ha nem az utolsó percben akarunk mindent elintézni, hanem egy napot ráhagyunk a csomagolásra, előkészületekre, és gondot fordítunk az év közbeni stressz megelőzésére, kezelésre.