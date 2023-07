Megesik, hogy az ember hónapokig várja, hogy a szabadsága alatt végre kipihenje magát – aztán a végén fáradtabban vonszolja be magát a munkahelyére, mint ahogy nyaralni indult.

Gyakori jelenség, hogy az emberek fáradtabbnak érzik magukat egy nyaralás után, mint előtte. Ennek számos oka lehet, sok tényezőtől függ, és egyénenként eltérhet, ezért nehéz megtalálni a jelenség mögött az okokat. A legegyszerűbb válasz az, hogy a semmittevés legalább olyan fárasztó, mint a munka; csakhogy a nyaralás, főleg, ha családdal történik, nem igazán a semmittevésről szól.

Mennyi idő elég?

Arról, hogy milyen hosszú az ideális nyaralás különböző vélemények vannak. Van, aki a hosszú vakációban hisz, mert akkor lehet legjobban elszakadni a munkától, és van, aki a néhány napos kikapcsolódásban.

Sok minden leszívhatja az energiáinkat

Már a nyaralás megszervezése is rengeteg energiát emészt fel, azért, hogy mindenki jó érezze magát.

A legelején az is gondot okozhat, ha más időzónába utazunk. Ennek a megszokása eltarthat néhány napig; ilyenkor a legjobb, ha igazodunk a helyi szokásokhoz. Hasonlóan fáradtságot okozhat, ha az utazás során például melegebb vagy párásabb környezetbe kerülünk - írja a Bors.



Stresszes vagy nyugtalanságot okozó helyzet lehet, ha már a hosszú utazások elején problémák adódnak a szállással. Ha az étkezésekről nem is nekünk kell gondoskodni, de a napi feladatok ugyanúgy megvannak, esetleg még kényelmetlenebb körülmények között, mint otthon. A családi utazás főleg az anyukákra ró nagyobb terhet. Problémát okozhat, ha túl sok múzeumot, látnivalót, „kötelező" programot tervezünk be, amiből nem akarunk engedni – mert akkor mit fogunk mesélni otthon?

Tippek, hogy valóban pihentető legyen a szabi

A munkahelyi stressz elengedése, a szabadidő hasznos és pihentető eltöltése segíthet csökkenteni a fáradtságot.

Sokan aktívabb életmódot folytatnak a nyaralás alatt, például kirándulnak, sportolnak. Ezek, még ha élvezzük is, fizikai fáradtsághoz vezethetnek, ezért ezzel is legyünk óvatosak. Lehetőleg a szabadság alatt is legyen elegendő időnk alvásra, és teremtsünk megfelelő környezetet a pihenéshez. Ha az alvás minősége és annak ideje csökken, akkor fáradtabbnak érezhetjük magunkat; hiszen a minőségi alvás segít feltöltődni és energiát gyűjteni.

Figyeljünk az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásra is a nyaralás alatt, kerüljük az egészségtelen és a túlzott cukortartalmú ételeket. Mindezek mellett pedig tudatosan tervezzük meg a tevékenységeinket és az időbeosztásunkat.

Amikor visszatérünk a nyaralásról, sokszor vár ránk egy csomó elintézendő dolog, ezért a visszatérést a munkába úgy időzítsük, hogy egy napot még előtte otthon tölthessünk. A fáradtság nyaralás után általában átmeneti, és az alvás, a pihenés segíthet enyhíteni.