Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Azzal indul ez a hét, hogy bolygód, a Mars átlép a Szűzbe. Emiatt óriásit esik a lelkesedésed, és elkezded sajnálni magad, mert sok munkád van. Szerencsére ez nem tart sokáig, mert a Merkúr az Oroszlánba lép kedden, és sokat javít az életkedveden. A hét második felében kapcsolódj be minél több beszélgetésbe, mert fontos információhoz juthatsz. Hétvégén válassz vizes programot.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Kedden, szerdán és csütörtökön lesznek számodra kedvező fényszögek az égen. Ez akkor is jó hír, ha dolgozol, és akkor is, ha már a szabadságodat töltöd. Senki és semmi sem képes felbosszantani. Ennek örömére fel kéne venned a telefont, és olyan emberrel beszélni, akivel a múltban nem sikerült zöld ágra vergődnöd. Hétvégén keress csendes helyet, és csak bambulj! Ez pihentet most a leginkább.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Örülhetsz, mert bolygód, a Merkúr kedden hajnalban belép az Oroszlánba, és azt javasolja, hogy utazz el! Ha nem tudsz azonnal indulni, akkor nézd meg a térképet, és találd ki, hova utazol ezen a nyáron! A szerda és a szombat kissé feszült napok lesznek. Ezekre a napokra ne időzíts fontosabb megbeszéléseket, mert nem lesz jó a vége! Vasárnap vízben töltődhetsz fel a leggyorsabban.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Vigyázz, mert hétfőn a Rák Merkúr szembekerül a Bak Plútóval. Akkor jársz jól, ha csendben maradsz. Amennyiben nem bírod ki, és mégis kinyitod a szád, olyasmi történik, ami vérig sért téged. Keddtől hagyatkozz a tényekre, és hagyd az érzelmeket! Hétvégén kedves meghívást kaphatsz. Magaddal tolsz ki, ha fáradtságra hivatkozva otthon nyalogatod a sebeidet. Mindenképpen mozdulj ki!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Érdekes hatást vált ki Merkúr, amely kedden hajnalban belép az Oroszlánba. Ettől megered a nyelved, sőt kiereszted a hangodat. Figyelj, mert ez nem mindenkinek fog tetszeni. Egyesek szerint eddig is túl sokat járt a szád. Hidd el, jobban jársz, ha megválogatod, kivel osztod meg a gondolataidat. A hétvégéd akkor lesz szuper, ha elvonulsz a tömegtől, olvasol, zenét hallgatsz, lazítasz...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Hétfőn belép a Mars a Szűzbe, és feltüzel téged. Itt az ideje, hogy kiállj magadért. Nem kell harcolnod az igazadért, elég, ha határozottan lépsz fel, és célirányos kérdéseket teszel fel. Mindegy, hogy a családodban vagy a munkahelyeden. A hét közepén meg fogsz lepődni, milyen gyorsan érsz el eredményeket. De ne bízd el magadat! Ez a hétvége változatos lesz. Használd ki a lehetőségeket - írja az Astronet.

