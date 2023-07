A nők általában 50-55 éves koruk között élik meg a természetes klimaxot, amelynek korai tünetei akár néhány évvel korábban is jelentkezhetnek. Korai menopauzáról akkor beszélhetünk, amikor 45 éves kor előtt szűnik meg a menstruáció.

Az elmúlt évtizedekben azt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás, sok nő 35 éves kora felett vág bele a babaprojektbe. Teljesen mindennapos, ha valaki így dönt - sajnos azonban ilyenkor már számolni kell azzal, hogy ha korábban köszönt be a klimax, és összetörhet a saját gyermekről alkotott vágy.

Mi a különbség a korai menopauza és a korai petefészek-elégtelenség között? A petefészek-elégtelenség olyan állapot, amikor a menstruáció hirtelen és spontán leáll, általában idő előtt, 40-45 éves kor között, vagy akár még előbb. Ebben az esetben a menstruáció később még visszatérhet, a nők továbbra is ovulálhatnak, menstruálhatnak vagy teherbe eshetnek. A korai menopauza esetén azonban teljesen megszűnik az ovuláció és a menstruáció, és a nő idő előtt veszíti el a teherbeesés képességét.

A lehetséges magyarázatok

A korai klimax, ez az alattomos állapot genetikailag öröklődhet. A másik nagy rizikófaktor, ha az érintett korábban kemoterápián vagy sugárkezelésen esett át. Az ilyen drasztikus kezelések súlyos hatással vannak a hormonrendszerre, és azon keresztül a menstruációs ciklusra, a peteérésre egyaránt. Ugyancsak gyakori kiváltó ok az endometriózis, amely

olyan női betegség, melynek során a méhnyálkahártya hormonhatásokra érzékeny sejtjei a méhüregen kívül is megjelennek a testben, ez pedig gócokat, gyulladásokat, letapadásokat okoz. Ezeket a gócokat súlyosabb esetben műtéti úton kell eltávolítani. Mivel a letapadások gyakran először a petefészken és a méhen jelennek meg, sajnos fennáll a meddőség, illetve a korai menopauza kockázata. A cukorbetegség, a dohányzás, valamint a kóros alkohol- vagy drogfogyasztás is előidézheti ezt az állapotot.

Honnan tudhatjuk, hogy a korai klimax elkezdődött?

Leginkább a menstruációs ciklus rendszertelenné válása a fő intő jel. Nem kell azonban rögtön a legrosszabbra gondolnunk, ha időnként késik vagy hamarabb jön meg a havi vérzés. Ennek hátterében sokszor nagyon banális okok állnak.

Fontos azonban, hogy ha a rendellenesség hosszabb ideig fennáll, akkor minél előbb forduljunk szakemberhez, mert a korai menopauzán kívül más, akár súlyosabb betegségek is állhatnak a háttérben!

A korai klimax elő tünetei a következők lehetnek:

– Hőhullámok

– Éjjeli izzadás

– Hüvelyszárazság és kellemetlen érzés szex közben

– Gyakori pisilési inger

– Gyakoribb húgyúti fertőzések

– Álmatlanság

– Ingerlékenység, hangulati ingadozások, depresszió vagy szorongás

– Száraz bőr, száraz szem vagy szájszárazság

– Emlőérzékenység

– Magas pulzus és vérnyomás

– Fejfájás

– Ízületi- és izomfájdalmak

– A libidó csökkenése

– Koncentrációs nehézség vagy feledékenység

– Súlygyarapodás vagy fogyás

– Hajhullás vagy a haj elvékonyodása