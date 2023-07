Dallos Bogi és Puskás Peti nagyon készülnek első gyerekük születésére, akinek már a nemét is elárulták: kisfiúval bővül hamarosan a családjuk. A kicsi érkezésére nemcsak a babaholmik vásárlásával igyekeznek felkészülni, más módon is bebiztosították magukat: babaelsősegély-tanfolyamon is részt vettek.

"Megtanultuk a csecsemő újraélesztés, és légúti idegentest eltávolításának lépéseit, illetve minden fontos csecsemő/gyerekkorban is előforduló ritka és gyakori betegség, sérülés kezelésének módját.

A várakozás, tervezgetés, holmik beszerzése mellett szerintem fontos, hogy amennyire csak lehet megpróbáljunk felkészülni a nehézségekre, váratlan, ismeretlen élethelyzetekre, mert abból a kisbaba születése után a varázslatos pillanatok mellett biztos lesz egy pár" - írta Bogi Instagram-oldalán.