Bár a legtöbb ember rendszeresen és alaposan takarítja otthonát, egy @homethirty_one" néven ismert TikTok- felhasználó 118 000 követőjének arról beszélt, így is vannak olyan dolgok, amelyek gyakran piszkosak maradnak.

Fogkefe és a tartója

A TikToker a fogkefe és a fogkefetartó pohár sterilizálásához fertőtlenító tablattát ajánl, ami a poharat és a keféket is kitisztítja. Azt állítja, így azok megszabadulnak a baktériumoktól és tovább használhatóak.

Vécékefe és tartója

A szakértő azt javasolja, hogy töltsünk a vécékefetartóba fertőtlenítős vizet, állítsuk bele a kefét és hagyjuk ázni öt percig.

Konyhaszekrények alja

@homethirty_one szerint gyakran kimarad a takarításból a konyhaszekrények alja, pedig nagyon sok szennyeződés és zsiradék csapódik le rá, tehát ne felejtsük el minden takarításnál áttörölni.

Szag- és páraelszívó

Ugyanez igaz a szagelszívóra is: a tiktoker szerint mosogatószeres forró vízzel a legjobb áttörölni, az biztosan leoldja a zsiradékot.

Radiátorok

A szakember szerint szintén gyakran kimaradnak a takarítások során a radiátorok. Ha illatosított nedves kendővel töröljük át őket, nemcsak tiszták lesznek, de a meleg hatására fűtési időszakban a lakásnak is jó illata lesz tőle.

A tiktoker bejegyzését 1,1 millió alkalommal nézték meg, videója mintegy 86 000 lájkot és 300 megjegyzést generált. A kommentelők a poszt alatt saját tippjeiket is megosztották, és voltak olyanok is, akik például a - legmegosztóbb - fogkefés megoldást nem találták túl bizalomgerjesztőnek. "Túl finnyás vagyok ahhoz, hogy valaki más fogkeféjét ugyanabba az oldatba tegyem, mint az enyémet" - idézi a The Sun az egyik bejegyzést és többen hozzátették, hogy inkább gyakrabban lecserélik, mint hogy áztassák azokat.