A Huffington Post szakértők segítségével összeszedte, mikre kell fokozottan odafigyelni a konyhában.

1. Hűtőszekrény

Katie Berry, a HousewifeHowTos.com takarítási szakértője azt javasolja, hogy mindig töröljük ki a hűtőszekrényt, mielőtt belepakolunk. Jill Bauer életmódszakember szerint pedig ezen felül évente legalább kétszer pakoljuk ki a fiókokat és üveglapokat is a hűtőből, majd mikroszálas kendővel takarítsuk le őket alaposan. A meleg víz és mosogatószer oldja a zsírt, de bevethetjük a szódabikarbónát is. Hangsúlyozza, hogy a hűtő külseje se maradjon ki a takarításból, akkor se, ha azokat amúgy is gyakran letöröljük.

2. Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütő akkor is piszkolódik, ha az ételt, amit melegítünk benne, mindig lefedjük. Bauer azt javasolja, tegyünk egy mérőpohárba vizet, facsarjunk bele citromlét és forgassuk öt percig. "A gőz fellazítja az összes lerakódást, így csak le kell törölni a belsejét. A mikrónk nem csak tiszta, de a citromtól friss illatú is lesz" - vélekedik.

3. Sütő

Berry szerint a legtökéletesebben a szódabikarbónából és vízből álló otthon készíthető "súrolóval" lehet kipucolni a sütőt. Ez biztosan lehozza az ételmaradványokat.

4. Kenyérpirító

„Meglepően sok morzsa gyűlik össze a kenyérpirítókban" - mondta el Berry. Elsőként rázzuk ki belőle a száraz maradványokat, ütögessük meg az alját, hogy minél több kihulljon belőle. A nyílásokat tiszta fogkefével pucolhatjuk meg alaposan.

„Ezután vegyük ki a morzsatálcát, és a gyártó utasításai szerint mossuk el a mosogatóban vagy a mosogatógépben. Csak miután teljesen megszáradt, tegyük vissza és ezt követően használhatjuk is" - javasolja.

5. Konyhai szemetes

Berry szerint a konyhai szemetes a baktériumok melegágya. Ha naponta le is visszük a benne található szemetet zacskóstól, az alján és a külsején megtapad a kosz. Még rosszabb a helyzet, ha a zacskó kiszakad. „Ha lehet, vidd ki a szabadba, és tölts bele mosogatószeres melegvizet. Hagyd állni néhány percig, majd dörzsöld át kívül-belül egy kefével. A legjobb, ha a napon szárad meg, ez tovább fertőtleníti" - javasolja a szakember.

+1 Kávéfőző

Talán sokan ismerik azt a trükköt, hogy időnként egy adag ecetet főznek át a kávéfőzőn. Ez fertőtlenít és szagtalanít valamint a vízkövet is leoldja. Bármilyen kávéfőzőnk van, a mobil részeit szedjük le, amit lehet mossuk el a melegvizes csap alatt, a többit töröljük le. A kávés kannán gyakran megmaradnak a kávényomok. Ha sót szórunk bele és egy kettévágott citrommal sikáljuk, szépen lejönnek a kávémaradványok.