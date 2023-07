A természetben töltött idő javítja a mentális egészséget

Madárcsicsergés, csend és nyugalom – a természetben sok más mellett ezeket is megtapasztalhatja az ember. Aki nyüzsgő életmódból csöppen mondjuk egy erdő közepébe, az hatalmas változást érzékelhet, és itt nem a látványra kell gondolni – ami nyilvánvaló –, hanem az energiákra. Rengeteg kutatás bizonyította már, hogy a természetben eltöltött idő amellett, hogy fizikailag is rendkívül jó hatással van az emberre, és mérhetően javítja a mentális állapotunkat. A Stanford Egyetem kutatása is bizonyította, hogy a zöld környezetben eltöltött, legalább 90 perc csökkenti a depresszió kialakulásának kockázatát. A vizsgálatban résztvevők egyik fele a természetben sétálgatott, a másik fele pedig egy forgalmas városban. Előtte és utána a kutatók szív- és légzésszámot mértek, agyi szkennelést végeztek, és kérdőíveket töltettek ki a résztvevőkkel. Azok esetében, akik a természetben töltötték el ezt az időt, azt tapasztalták, hogy az agyuk azon részének aktivitása csökkent, ami a negatív gondolatokért felelős. A mai urbanizálódó világunkban az elérhető zöld környezet tehát létfontosságú a mentális egészségünk szempontjából.

A világ lakosságának ugyanis igen nagy százaléka él városi környezetben, és ez a szám csak növekedni fog a következő években. Az ő körükben 20 százalékkal nagyobb a szorongás kialakulásának, és 40 százalékkal nagyobb a hangulati zavarok kialakulásának kockázata, mint a vidékiek esetében.

Miért jobbak az erdei ingerek?

A feltételezések és tanulmányok szerint a természeti környezetben tapasztalható ingerek azért vannak jó hatással a mentális állapotunkra, mert egyrészt nincs tömeg, sokkal alacsonyabb a zajszennyezettség és a mozgalmasság, valamint a változások sokkal lassúbb üteműek. Vagyis az erdei ingerek nagy fokú kiszámíthatóságot biztosítanak, nincs annyi ellentmondás és kétértelműség. A városi környezetben ezzel szemben sokkal több a fenyegető, vagy éppen stresszt okozó inger. Az erdőben az ember megfeledkezhet a társadalomról, a természettel való kapcsolattartás révén a belső béke és derű állapotába juthat. Az ember alkotta jellemzők hiánya elősegítheti a természeti környezet különböző jellemzőinek könnyebb és mélyebb megismerését és megértését. A szabadság magasabb szintjével találkozhatunk, amely nem tapasztalható meg a városi környezetben. Jellemzően nem unalmas, és nem is okoz szorongást. Amikor egy erdőben tartózkodunk, el vagyunk vágva az urbanizált világtól, a gondolataink és a figyelmünk teljes fókusza az erdőre irányul, a természet misztériumáról, a természet szépségéről és nagyszerűségéről elmélkedhetünk, így elérhetünk abba az önfeledt állapotba, ami azzal jár, hogy nem foglalkozunk az idővel és a térrel.

Erdőfürdőzés - szívjuk magunkba az erdő erejét

A kifejezés – shinrin-yoku vagyis erdei fürdőzés vagy az erdei légkör befogadása - Japánban jelent meg az 1980-as években, amikor az emberek nagyobb számban telepedtek át a sűrűn lakott városi környezetbe. Ennek a gyakorlatnak a bevezetésével szerették volna ellensúlyozni azt az ingermennyiséget, amit az új környezet és az új technológiák megjelenése okozott, de emellett azt is szerették volna, hogy az emberek újra kapcsolatba lépjenek az ország erdeivel, és megvédjék azokat. A dolog működött, és hamar rájöttek arra, hogy a vártnál is nagyszerűbb hatással van az erdő az emberekre, és a fentebb taglalt mentális előnyök mellett még az immunrendszert is erősíti.

Az erdőterápiát nemcsak a vadon szerelmesei élvezhetik, hiszen a gyakorlat egyszerű, nincs szükség semmilyen különleges képességre, elég csak megjelenni, jelen lenni, vagyis látni, szagolni, tapintani és befogadni a körülöttünk lévő természetet. Szánjunk időt arra, hogy alaposan megvizsgáljuk azt, ami felkeltette a figyelmünket, hagyjuk, hogy az érzékszerveink vezessenek bennünket. Nem kell sehová rohanni, hiszen ez nem egy túra, nem kell sehova odaérni. Az idő itt nem agyonnyom, hanem arra szolgál, hogy önmagunkkal és a természettel lehessünk, ne csak a természetben, ami – ha belegondolunk – nagy különbség. A kirándulásoknak van célja, a kemping pedig más emberekkel történő időtöltés, csak egy másik környezetben. A természettel töltött idő pedig a lassításról és a ráhangolódásról szól, arról, hogy egy mélyebb dimenzióval lépjünk kapcsolatba.

Ahhoz, hogy ezt átéljük, semmi másra nincs szükség, csak akaratra és elhatározásra. Ha mégis bizonytalannak érezzük magunkat, mert nem tudjuk, pontosan hogyan is csináljuk azt, hogy nem csinálunk semmit, kereshetünk vezetett erdőterápiás foglakozásokat, amik már Magyarországon is léteznek.