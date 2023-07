A karfiol azon túl, hogy gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmaz, gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. Rosttartalmának köszönhetően támogatja az emésztést, ráadásul antioxidáns-tartalma is magas, és a szív egészségét is támogatja. Több ok talán nem is kell ahhoz, hogy beillesszük a mindennapi étkezésünkbe ezt a szuperzöldséget, amit sokkal egyszerűbb feldolgozni, mint gondolnád.

Karfiolfasírt

Körettel, például párolt rizzsel önálló fogás lehet. De kerti partikon is bevetheted, imádják mártogatni az éhes vendégek.

Így készítsd:

A rózsáira szedett karfiolt sós vízben néhány perc alatt főzd félkészre. Szűrd le, turmixold össze, de ne simára, maradjon enyhén darabos. Üss a morzsalékra 1 tojást, adj hozzá annyi zsemlemorzsát, hogy jó legyen az állaga, mehet be 1 tk. mustár, só, bors és finomra vágott petrezselyem. Formázz pogácsákat a masszából, süsd ki olajban. Fokhagymás tejföllel isteni.

Karfiolcurry



Hozzávalók:

1 fej karfiol, 1 vöröshagyma, 1 marék zsenge hüvelyes borsó

1-2 db chili paprika vagy 1 tk. Erős Pista, ½ tk. kurkuma, ½ tk. curry, 3 cikk fokhagyma, 3 cm friss gyömbér reszelve, 1 konzerves kókusztej, 1 marék friss korianderlevél, olaj, só, bors

Így készül:

Kevés olajon pirítsd le a finomra vágott hagymát, add hozzá a reszelt gyömbért, illetve a zúzott fokhagymát és forgasd bele a kisebb rózsákra szedett karfiolt, majd a fűszereket. Ízlés szerint sózd. Kevés vizet hozzáadva fedő alatt párold, majd add hozzá a kókusztejet, s ha újra felforrt, mehet bele a cukorborsó és már kész is! Friss korianderlevelekkel, főtt rizzsel tálald.

A diétázók kedvence, a karfiolrizs

A karfiolrizs egyre népszerűbb az egészséges életmódot támogatók között, ráadásul sokféleképpen használható ételről van szó.

A karfiolt szedd rózsáira. Alaposan mosd meg, majd itasd le róla a vizet. Ezután tedd robotgépbe, és mindig csak egy keveset forgatva a késeket, daráld rizs méretűre. Amikor már megfelelően morzsásnak tűnik, ne dolgozz rajta tovább, mert akkor túlságosan krémes lesz. Ezután érdemes egy kevés vajon lepirítani, és ekkor fűszerezd is. Egy kevés só, bors mindenképpen menjen rá, de a fokhagymát is nagyon ajánljuk hozzá.

Nem kell aggódnod akkor sem, ha nem szereted a jellegzetes karfiolízt; így nyersen lepirítva ugyanis sokkal diszkrétebb íze van, mint sütve vagy főzve. Fokhagymával ráadásul még kevésbé lesz tipikus karfiolíze.

A karfiolrizst számos egyéb módon felhasználhatod, mutatjuk is, hogyan.