A nyugdíjas sajtófotós Sam Farr 50 éve készít tükörszelfiket, hogy dokumentálja haja átalakulását ugyanannál a fodrásznál, Joe Pace-nél, aki egyben jó barátja is.

A 78 éves Sam Farr 50 évvel ezelőtt, 1973-ban egy fekete-fehér képet készített magáról a tükörben, miközben fodrásza, Joe vágja a haját. Azóta 10 éveként elkészíti "ugyanazt" a fotót, tehát 1985-ben, 2007-ben, 2015-ben és 2023-ban is lőtt egyet.

Farr a Giuseppe's of Bath-ban idén is készített egy képet, immár iPhone-nal. Az egykori sajtófotósnak a lánya szerint ez valószínűleg az utolsó képe, ugyanis az idős úrnak már rossz az általános egészségi állapota és Parkinson-kórban is szenved - írja a Mirror.

"Mindig is ragaszkodtam Joe-hoz, hátha egyszer sikerül neki" - viccelődött Sam és hozzátette, egy életen át barátok voltak, egymás családját is ismerik.

„Az első fényképezés előtt Rolleiflex fényképezőgépet vettem körülbelül 100 fontért, az akkoriban sok pénznek számított, mert látni akartam, hogyan nézek ki" - mondta Farr.