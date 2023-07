A száguldásnak nagy ára van

A gyorshajtás nemcsak veszélyes, de drága mulatság is: Máltán szigorúbbak a közlekedési szabályok, mint itthon, az autópályákon 80 km/h-s sebességkorlátozás érvényes. Németországban azonban nincs korlátozás az autópályán, csak azokon a szakaszokon, ahol ezt külön tábla jelzi. Ettől függetlenül nem érdemes száguldani, és ajánlott betartani a 130 km/h maximális sebességet.

Egy korty még belefér?

Magyarország mellett – többek között – Romániában, Szlovákiában és Csehországban zéró tolerancia van, vagyis vezetés során az alkoholfogyasztás teljes tilalma van érvényben. Azonban nem minden országban ilyen szigorúak a szabályok: az Egyesült Királyság, Málta, Lichtenstein 0,8 gramm/liter véralkoholszintet enged meg – ez elméletileg egy pohár sör elfogyasztására ad lehetőséget.

Rutinosak előnyben!

A sofőrök tekintetében sem egységes mindenhol a szabályozás. Ausztriában például 0,5 ezrelék a véralkoholszint felső határa, de a kezdő vezetőknek, akik három éven belül szerezték a jogosítványukat, valamint a hivatásos járművezetőknek 0,1 ezrelék a limit. A gyakorlott sofőrök esetében többek között Szlovéniában, Horvátországban és Franciaországban is hasonlóan alakul a szabályozás.A legtöbb országban nem tilos vezetés közben enni vagy inni, de ha ebből adódóan balesetet okozunk, akkor büntethetnek érte. Ha viszont Németországban rajtakapnak, hogy vezetés közben étkezünk, pénzbírságra is számíthatunk. Cipruson még szigorúbbaka szabályok: vezetés közben sem ételt, sem italt nem szabad fogyasztani.

Mutassa a csomagtartót!

Sokan nem tudják, hogy hazánkban alapvetően csak az elakadásjelző háromszöget és az elsősegélycsomagot kötelező az autóban hordani, míg az izzókészlet és a láthatósági mellény nem kötelező. Ha viszont Franciaországba vagy Horvátországba utazunk, ne felejtsük el az autóba tenni a láthatósági mellényt. Lengyelországban kötelező, Svédországban, Dániában és Norvégiában azonban csak javasolt tűzoltó készüléket is az autóban tartani.

Nem muszáj becsatolni

A biztonsági öv használata az EU legtöbb tagállamában, elöl és hátul egyaránt kötelező, függetlenül attól, hogy lakott területen belül vagy kívül utazunk. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem kötelező a használata. Észtországban például, ha a befagyott tenger, folyó vagy tó jegén kialakított úton közlekedünk, nagyobb kockázatot jelent a használata, ezért nem kötelező becsatolni a biztonsági övet.

Mérjük le a magasságát

Ha gyermekkel utazunk, az autós gyerekülés elengedhetetlen kelléke a biztonságos utazásnak: hazánkban 3 éves korig, és 135 cm-nél kisebb gyerekek csak gyermekülésben vagy ülésmagasítóban utazhatnak. Lichtensteinban szigorúbban a szabályok, egészen 14 éves korig és a 150 cm-es magasság eléréséig kötelező a gyermekülés használata.

Vegye fel a bukósisakot!

Ha kerékpártúrát tervezünk a nyaralás alatt, fontos tudnunk, hogy hazánkban csak a lakott területen kívül, 50 km/h sebesség felett kötelező a kerékpáros sisak használata. Szlovákiában azonban függetlenül a sebességtől, lakott területen kívül mindenkinek kötelező, és Szlovéniához hasonlóan 15 éves korig lakott területen belül is használni kell. Ausztriában 12, Svédországban 15, míg Horvátországban 16 év alattiak számára kötelező a használata.

Vegyük ki a fülünkből

Vezetés közben a telefonhasználat elvonja a sofőr figyelmét, amivel saját és mások életét is veszélyezteti. Spanyolországban azon túl, hogy autóvezetés közben tilos kézben tartani a telefont, a fej- és fülhallgató használata is tiltott vezetés közben. Hollandiában pedig nemcsak autóvezetés, de kerékpározás közben is tilos telefont használni.

Inkább tegyük zsebre

Hazánkban egyre több helyen a járdára festett piktogramok hívják fel a gyalogosok figyelmét arra, hogy a zebrán átkelés közben a mobiltelefon és a fejhallgató használata balesetveszélyes. Lengyelországban azonban az úttesten vagy vasúti pályán átkelő gyalogosoknak nemcsak tilos nyomkodni a telefonjukat, de azt is büntetik, ha beszélnek rajtuk, feltéve, ha emiatt kevésbé tudják felmérni a közlekedési helyzetet.

Jó hangosan üvölt a zene

Ha a kedvenc zeneszámainkat hallgatjuk, jólesik feltekerni a hangerőt. Pedig a hangos zene is lassíthatja a reakciókat, ami akár balesethez is vezethet. Ha Szlovéniában járunk, mindenképpen figyeljünk a hangerőre, mivel tilos rádiót vagy audio eszközt vezetés közben olyan hangerővel hallgatni, amely elvonja a figyelmet az útról vagy a forgalomról.

A tisztaság fél egészség

A koszos ablakok rontják a kilátást, ami akár balesethez is vezethet. Bulgáriában és Fehéroroszországban súlyos pénzbírság is járhat azért, ha nem gondoskodnunk a járművek tisztán tartásáról. Elindulás előtt azt is érdemes megnézni, hogy jól olvasható-e a rendszámtábla, hiszen szinte minden országban bírság járhat azért, ha nem jól látható.

Pattanjunk rollerre

Ha elektromos rollerrel fedeznénk fel a várost, készüljünk arra, hogy egyre több országban tilos a járdán közlekedni vele, egyes esetekben pedig a sebességhatárt is korlátozzák. Belgiumban például 5 km/h-nál nagyobb sebességgel csak a kerékpársávban közlekedhetünk, és ilyen esetben ugyanazok a közlekedési szabályok vonatkoznak a rollerezőkre, mint a kerékpárosokra.

Évről-évre változik

Fontos megjegyezni, hogy minden országban eltérőek lehetnek a közlekedési szabályok és korlátozások, ráadásul évről-évre változhatnak az előírások, ezért, ha külföldre utazunk, előtte mindig tájékozódjunk az adott országban érvényes közlekedési előírásokról.