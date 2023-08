Lassan, de biztosan itt a szeptember, vele együtt pedig az iskolakezdés. A gyakorlottabbak már jól tudják, hogy ez mivel jár anyagilag, akiknél azonban most kezdi a gyerkőc az elsőt, azok csak ezután fogják látni, hogy kész anyagi csőd „felszerelni" a csemetét. Azaz anyagi csőd lehet, ha nem figyelünk oda a kiadásokra. Most néhány olyan tippet szedtünk össze, amelyek segíthetnek a spórolásban.

Ne kapkodjunk!

Tudjuk, hogy a legkisebbek már augusztusban lázban égnek, hogy végre iskolába mehessenek, és hogy beszerezhessék a legújabb tollakat, ceruzákat és füzeteket. Mi azonban némi türelemre intenénk mindenkit, ugyanis már szeptember elejétől hatalmas leárazásokkal találkozhatunk a tanszereknél. Persze nem mehet füzet nélkül senki suliba, de az elsősök az első napokban, hetekben úgyis csak ismerkednek egymással és a helyzettel, így a nagy bevásárlást nyugodtan eltolhatjuk szeptember első vagy második hetére,ami jelentős mértékben csökkentheti az – elsősöknél amúgy sem alacsony - iskolakezdési kiadásokat.

Racionalizálás

Azt is tudjuk, hogy a legkisebbeknél egy több oldalas tanszerlistát kapnak a szülők, az enen szereplő tételeket kell beszerezni az iskolakezdéshez. Néha még a márkát is odaírják a tanárok, de ne engedjünk a nyomásnak! Mi tudjuk, hogy mekkora kiadást bír el a családi költségvetés, így a méregdrága ceruza helyett nyugodtan vegyünk olcsóbb, de jó minőségű fajtát – létezik ilyen! Füzetből sem kell feltétlenül a legdrágábbat vásárolni, hiszen – főleg a nagyobbaknál – két hónap múlva az is pont úgy fog kinézni, mint az olcsóbb: gyűrött, firkás, maszatos lesz. A tornacipőből sem kell márkás, hiszen az igénybevétel miatt nem éri meg talán a következő félévet sem, arról nem is beszélve, hogy hipp-hopp kinövi a gyerek. Próbáljunk racionálisan gondolkodni a felszerelések kiválasztásakor, de az is jó, ha előre kiszámoljuk, hogy pontosan mennyi pénzt tudunk költeni a beiskolázásra. Írjunk egy listát ennek megfelelően, ehhez pedig tartsuk is magunkat a vásárlás során.

Másodkézből

Biztosak lehetünk benne, hogy - legfőképpen az elsősöknél – az iskolakezdéskor több olyan tételt is be kell majd szerezni, amit alig használ majd a gyermekünk. Ezekre sok esetben teljesen feleslegesen költünk vagyonokat, főleg ha akad egy nagyobb testvér, rokon vagy barát, akitől másodkézből beszerezhetnénk például a babzsákot, a színes pálcikákat vagy a papírórát. Apróságnak tűnhet, de mint tudjuk, sok kicsi sokra megy és a fenti iskolaszerek nyugodtan „örökölhetőek", egy év alatt nem használódnak el.

+1 Egészségpénztárral

Azok, akik rendelkeznek egészségpénztárral, akár 12-17 százalékot is spórolhatnak a tanévkezdéskor, mivel az úgynevezett beiskolázási támogatás egy olyan önsegélyező szolgáltatás, amelyet a legtöbb egészségpénztár felajánl a tagjainak. A beiskolázási támogatás keretén belül az óvodás és iskolás gyermekek tanévkezdéssel összefüggő költségeit számolhatják el a szülők - számlák alapján. Sőt, ha már főiskolás a gyermek, akkor a kollégiumi díjat, az albérleti díját, a tandíját vagy például a pótvizsgadíjat is lehet ebből fizetni. Csupán arra kell figyelni, hogy az elszámoláshoz az augusztus 15. és a következő év június 30. között kiállított számlákat lehet használni.

Az iskolakezdés nagyon sok család számára megterhelő anyagilag, nekik azt tanácsoljuk, hogy a fentiek mellett érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az áruházak akcióit, gyűjteni a különféle kuponokat és valóban csak azt megvenni, amire feltétlenül szüksége lehet a gyereknek a következő tanévben.

