Egy tanulmány szerint azok, akik hetente kétszer végeznek testedzést, ugyanolyan egészségügyi előnyökhöz jutnak, mint akik naponta sportolnak. Ennek fényében nem feltétlenül jobb a több; nagyon sokat teszünk magunkért akkor is, ha nem az edzés körül forog az életünk, csupán beillesztjük azt a heti tervünkbe.

A szív- és érrendszeri betegségek Nagy-Britanniában, de hazánkban is a leggyakoribb halálozási okok listáján vannak. A szívinfarktus és a sztrók pedig sokszor megelőzhető, ennek pedig az egyik módja a rendszeres testmozgás.

Számtalan tanulmány kimutatta már, hogy a sport minden életkorban javíthatja a szív egészségét, és csökkentheti a korai halálozás esélyét.

A The Sun egy friss, a JAMA-ban publikált tanulmány alapján arról számol be, hogy már heti két edzés is elég ahhoz, hogy a szívünk egészségét megőrizzük, vagy javítsuk. A kutatók 2013 és 2015 között 89 000 felnőtt aktivitását vizsgálták egy héten keresztül. Arra jutottak, hogy azoknál az embereknél, akik heti kétszer sportoltak (ez összesen 150 perc közepesen intenzív vagy intenzív testmozgást jelent), 35 százalékkal csökkent a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása. Érdekesség, hogy a szív egészségét az ennél több testmozgás sem javította szignifikánsan.