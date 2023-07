60 felett újra az iskolapadba ült Ábrahám Edit. A színésznő nem csak teljes megújuláson ment keresztül , hanem képezni is kezdte magát, asztrológiát tanul.

Több mint 30 éves ismeretség fűzi asztrológusához Ábrahám Editet, igaz hosszú időbe telt, mire meg is fogadta a tanácsokat a kortalan művésznő.

„A spiritualitás is érdekel, de asztrológiát azért kezdtem tanulni, mert kíváncsi voltam arra, miért történtek úgy az események az életemben, ahogy történtek és hogyan tudok a jövőben jó döntéseket hozni. Szeretnék idővel jótanáccsal szolgálni az unokáimnak a pályaválasztással, sportválasztással kapcsolatban, de a nevelésükhez sem árt tudni a jellembeli adottságaikat. Erre mindenre választ kaphatok az asztrológiában" – kezdte Edit. „Örök kíváncsi vagyok, fontos számomra a nyitottság a dolgok iránt. Nem engedem el magam, legyen szó akár a szellememről, akár a testemről. Az asztrológusomat a fontos döntések vagy kitűzött célok kapcsán mindig megkérdezem.

Így volt ez tavasszal is, amikor eldöntöttem belevágok a fogyókúrába, vajon a csillagok támogatják-e a célomat. Azt mondta igen, és valóban így lett, 8 kilótól szabadultam meg. Ennyi idősen azt hittem már nem olyan könnyű lefogyni, de szerencsére tévedtem. Ráadásul rólam tudni kell, hogy semmilyen gyógyszert, ami szintetikus, ha nem muszáj, nem szedek be, viszont a természetes megoldásokban nagyon hiszek" – magyarázta a művésznő, aki azt is elmondta, a 2 ruhaméretet eredményező fogyásához önsanyargatásra sem volt szükség. Edit úgy gondolja, attól, hogy már nem vagyunk húsz évesek, nem szabad legyinteni az életre.