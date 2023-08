A következő három híres ember halála a mai napig foglalkoztatja a közvéleményt, aminek nemcsak a történetük rejtélyessége ad okot, hanem az is, hogy ezeket az embereket világszerte szerették és tisztelték.

Tupac Amaru Shakur

Tupac 1996. szeptember 7-én, Las Vegas-ban, este 11 órakkor vesztette életét egy lövöldözésben. Legalább is ez az általános vélekedés. A rapperről tudni kell, hogy nagy szerepet játszott az éjszakai élet bandaháborúiban, és ő maga is bandafőnök volt.



Pár órával halála előtt a Death Row stúdió főnökével, Suge Knighttal részt vett egy bokszmérkőzésen, majd verekedésbe keveredett Orlando Andersonnal, aki egy ellenséges banda tagja volt. A verekedésből Tupac került ki „győztesen". Ezt követően a rapper és Suge Knight kocsiba szálltak, hogy elinduljanak Tupac aznapi koncertjének helyszínére, de Anderson emberei követni kezdték őket. Amikor pedig Tupac kocsija megállt egy piros lámpánál, Anderson emberei melléjük hajtottak, és a nyitott ablakon át többször is rálőttek a hírhedt zenészre. Tupac Shakurt kétszer találták el a mellkasán, kétszer a karján és a lábán, de a halálos lövés egyenesen a jobb tüdejébe fúródott. Suge Knightot a fején találta el egy repeszdarab.



A rappert kórházba szállították, megműtötték, és mesterséges kómába helyezték. Sajnos pár nappal később a tüdeje összeomlott, szerevezete feladta a harcot. Szeptember 13-án nyilvánították halottnak. Suge Knight fia, Jacob Knight az eset után azt állította, hogy az 1996-os hírekkel ellentétben Tupac nem halt bele a lövöldözésbe, hanem felébredt a kómából, és titokban távozott a kórházból, jelenleg pedig Malajziában éli mindennapjait. Azóta több kép is nyilvánosságot látott, melyeken egy Tupac Shakurhoz a megszólalásig hasonlító férfi látható, illetve Kim Kardashian is azt állította, hogy találkozott vele, és tökéletes egészségnek örvend. Vajon mi lehet az igazság?

Lady Diana

1997. augusztus 31-én Lady Diana és partnere Dodi Fayed együtt vacsoráztak a párizsi Ritz Hotelben, Több mint 60 lesifotós várta őket a főbejárat előtt, kénytelenek voltak más útvonalon elhagyni az épületet.Hogy összezavarják a bulvárfotósokat, Dodi a Ritz helyettes biztonsági főnökét, Henri Pault kérte meg, hogy legyen aznap este a sofőrjük.

Néhány lesifotós mégis észrevette a turpisságot, és követni kezdték őket. Amikor a sofőr a Pont de l'Alma hídhoz ért volna, elvesztette az uralmát a 155 kilométer/óra sebességgel haladó autó felett. A jármű egy pillérnek csapódott, a balesetet pedig egyedül Diana testőre élte túl. Továbbra is kérdéses, hogy a sofőr miért nem tudott időben lefékezni.

Egyesek, köztük Dodi Fayed édesapja, Mohamed Fayed is úgy véli, a baleset valójában egy előre kitervelt merénylet volt, amelyet a brit titkosszolgálat a királyi család utasítására szervezett meg, mert tartottak attól, ha Diana házasságot Dodival, az rossz fényt vet a koronára.

Bruce Lee és fia, Brandon Lee

Bruce Lee, a legendás harcművész virtuóz és színész, 1973-ban a Golden Harvest levegőtlen hangstúdiójában éppen A sárkány közbelép című filmjét utószinkronizálta, amikor egyszerre összeesett, és rejtélyes körülmények között elhunyt. Csupán 32 éves volt. Az ügyben az egyik leghátborzongatóbb tény, hogy Lee fia, Brandon Lee - szintén filmes legenda - is nagyon különösen módon hunyt el.

Bruce Lee, a hivatalos jelentés szerint rosszul reagált a hátfájására felírt fájdalomcsillapítóra, allergiás rohamot kapott, és epliepsziás roham következtében hunyt el.A rajongók azonban nem elégedtek meg ezzel a magyarázattal, és sokak a mai napig azt állítják, hogy Brandont megmérgezték.

Brandon Lee pedig (Bruce Lee fia) a Holló című film utolsó jelenetét forgatta, amikor halálos lövést kapott. A történet szerint Brandont és színészpartnerét, Shellyt agyonlövik a lakásukban. A kellékfegyverben természetesen csak vaktölténynek kellett volna lennie, ám Brandon mégis belehalt a lövésbe. A nyomozás megállapította, hogy baleset történt. A hatástalanított töltény egy repeszdarabja olyan erővel csapódott a színész hasfalába, hogy az halálosnak bizonyult. 1993. március 31-én Brandon Lee belső vérzésben meghalt. Csupán 28 éves volt. Egyesek azt suttogták, hogy Brandon rögeszmésen félt attól, hogy korán hal meg - hiszen édesapja is nagyon fiatalon hunyt el - és halálát az átok okozta, ami a Lee családot sújtja.

