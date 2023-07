Natalie Wood

Több mint 40 éve annak, hogy a West Side Story vagy éppen a Haragban a világgal kultuszfilmek csodálatos színésznőjének halála megrázta a világot. Natalie Wood csupán 43 éves volt.

1981-ben férjével, Robert Wagnerrel és színész kollégájával Christopher Walkennel egy jachton utazgattak a kaliforniai Catalina szigete mellett, amikor egy tragikus hajnalon Natalie beleesett a sötét óceánba, holttestére pedig másnap találtak rá. Az ügyben a leghátborzongatóbb részlet, hogy a színésznő több interjúban is beszélt a sötét, zavaros, mély vízektől való legnagyobb félelméről. Illetve arról, hogy az az érzése, a halálát a vízbefulladás fogja okozni.

Vajon hogyan eshetett le a több mint 10 méter magas jachtról, amin biztonsági korlát volt?

A kapitány vallomása szerint aznap éjjel hallotta, ahogy Robert Wagner és a színésznő hangos szóváltásba keveredtek és úgy tudni már régóta a válást fontolgatták. Ezt követően Natalie visszatért a hálófülkéjébe, de Wagner és Walken még fent maradtak a fedélzeten italozni és beszélgetni. Hajnali négy körül azonban Natalie felkelhetett, mert kisétált a hajó másik oldalán lévő fedélzetre, és rejtélyes módon a vízbe esett. Egy közeli jachtról több tanú is arról számolt be, hogy segélykiáltáshoz hasonlító hangokat hallottak, ezért is furcsállották, hogy a két férfi miért nem sietett a színésznő megmentésére. Talán olyan mélyen aludtak, hogy nem hallották?

A boncolás során megállapították, hogy Natalie nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott aznap éjjel és egész testét zúzódások borították. Ezek lehettek az eséstől is, de az orvosszakértők szerint voltak olyan sérülései, amelyeket több héttel a halála előtt szerzett. Halálát balesetnek könyvelték el, és lezárták a nyomozást. Három évtizeddel később, 2011-ben újranyitották az aktákat, és a többi tény ismeretében már nem csak a fulladást jelölték meg a halál okaként, hanem az „ismeretlen körülményeket" is feltüntették a jegyzőkönyvben. Vajon tényleg baleset okozta Natalie Wood halálát vagy valami egészen más dolog áll a háttérben?

Edgar Allan Poe

A sötét novelláiról ismert amerikai író 1849. október 7-i félelmetes halálát a mai napig nem tudni, mi okozta. 1849. október 3-án egy Joseph W. Walker nevű férfi Baltimore-ban talált rá az eszméletlen Poe-ra, aki rongyos öltözetben feküdt a város egyik csatornájában. A férfi eleinte figyelmen kívül hagyta a csavargót, hiszen azt hitte, csak egy ittas hajléktalan piheni ki magát. Ám amikor elsétált mellette, látta, hogy a szerencsétlen férfi bizony a híres Holló című vers költője. Poe iszonyatos állapotban volt, habzott a szája, mintha csak veszett lenne, a Washingtoni College kórházban pedig négy nappal a megtalálása után feladta a harcot és elhunyt.

Edgar Allan Poe-ról közismert tény volt, hogy nem vetette meg az italt, és sokszor eltűnt akár napokra is, ha az "ihlet szólította". Ám azt már kevesebben tudták, hogy a halála előtti hónapokban Poe megpróbált leszokni az italról, és sikerült is absztinenssé válnia pár hétre. Persze az alkoholizmusból való leszokáskor vannak visszaesések, és valószínűleg a halála előtti pár napban is ezt történhetett. Szeptember 27-én Poe eltűnt virginiai otthonából, családja azt feltételezte, hogy megszállta az ihlet, hiszen ilyenkor szokott elutazni, de furcsállták, hogy napokig egy levelet sem küldött hollétéről. Poe többé már nem is tért haza.

Az orvosszakértők megállapították, hogy a vérében nagyon csekély mennyiségű alkohol volt, így az alkoholmérgezés, mint a halál oka, kizárható. Számos betegség felmerült halálának lehetséges okaként, köztük a cukorbetegség, a szívbetegség, az epilepszia és a tuberkulózis is.Az egyik legérdekesebb lehetőség, amelyet a Marylandi Egyetem orvosa felvetett, hogy Poe veszettségben halhatott meg.Poe korábbi kórházi feljegyzéseiben az áll, hogy a költő nagyon nehezen nyelte le a vizet, ami jellemző tünete a veszettségnek, illetve halála előtt remegett, üvöltözött és habzott a szája. De ha mégsem a veszettség a magyarázat (ami egyébként elképesztően ritka betegség), akkor vajon mi történhetett Poe-val? Vajon mit látott halála előtt, amitől ilyen iszonytató rohamot produkált, hogy bele is halt? Az már biztos, hogy Edgar Allan Poe halála épp olyan rejtelmes és félelmetes, mint a művei.

Brittany Murphy

A Spinédzserek, az Észvesztő és a Szakítópróba című nagy sikerű filmek színésznőjének tragikus halála a mai napig borzolja a kedélyeket. Brittany Murphy 2009. december 20-án összeesett a fürdőszobában Los Angeles-i lakásában. Csupán 32 éves volt halálakor. Az orvosszakértők több tényezőt is felsoroltak a halál okaként, ám önmagában egyik betegség sem vezet feltétlenül halálhoz, pláne, ha egy fiatal, életerős nőről beszélünk. A szőke szépségnek tüdőgyulladása volt, és vérszegénységben szenvedett, továbbá nagy mennyiségű fájdalomcsillapítót találtak a vérében.Egyes orvosi vélemények szerint nem fordult időben orvoshoz a tüdőgyulladásával, és a szervezete egyszerűen kimerült. Murphy ekkoriban is extrémen diétázott, hogy megőrizze nullás méretét, és annyira le volt gyengülve, hogy a szervezete feladta a küzdelmet. Édesapja nem elégedett meg ezzel a magyarázattal, és toxikológiai vizsgálatot rendelt el, amiből állítólag megállapították, hogy Murphyt megmérgezhették. Gyanús körülmény az a tény is, hogy Murphy férje, Simon Monjack pár hónappal felesége halála után, szintén tüdőgyulladásban hunyt el. Elképzelhető, hogy a házuk falaiból szivárgott valamiféle mérgező anyag, mint például a penész? Utóbbira nem találtak bizonyítékot a helyszínelők, így a színésznő és férje halála is örök rejtély marad, hacsak meg nem oldja valaki.