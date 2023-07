Miután Jamie Foxx Instagram-oldalán számolt be arról, milyen nehézségeken ment keresztül az elmúlt hónapokban, rajongói és hollywoodi barátai támogatásukat fejezték ki.

Jamie Foxx áprilisban került kórházba egy titokzatos betegség miatt, állapotáról nem közöltek információt. A színész viszont a napokban megtörte a csendet és maga számolt be arról, milyen nehézségeken ment keresztül. Mint elmondta, nem akarta, hogy a rajongói kiszolgáltatott helyzetben lássák és azon aggódjanak, túléli-e.

Az Instagramon közzétett videó alatt sorakoznak a támogató hozzászólások, de nemcsak a rajongók fejezték ki együttérzésüket, hanem olyan sztárok is, mint Justin Timberlake vagy Michael B. Jordan.

"Szeretlek, Foxx!!" - írta Timberlake, de Michael B. Jordan is hasonlóan reagált a videóra. "Szeretlek, testvérem" - írta. Dwayne Johnson pedig arról biztosította a színészt, hogy amikor legközelebb találkoznak olyan erősen fogja megölelni, hogy a szuszt is kiszorítja belőle. Rajtuk kívül Reese Witherspoon, Salma Hayek és Jeremy Renner is kifejezték támogatásukat.

Hivatalosan nem közöltek információt arról, hogy milyen egészségi probléma miatt volt szüksége a színésznek orvosi ellátásra, Mike Tyson azonban korábban kikotyogta, hogy Jamie Foxxnak agyvérzése volt.