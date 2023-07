A barátaid új Insta-posztjára pillantva hirtelen rossz érzés, már-mát félelem tört rád? Az jár a fejedben, hogy megint kimaradtál valamiből? Ha így érzed, akkor nagy valószínűséggel téged is elért a FOMO (Fear of Missing Out) – vagyis a kimaradástól való szorongás.