Végre megérkezett a magyar mozikba a várva várt Barbie című film, az immár több mint 60 éves Barbie popkultúra rajongóinak nagy örömére. Barbie-ról szóló animációs filmek tömkelege készült már, ám ez most egy kicsit más, hiszen a Margot Robbie főszereplésével készült nagyjátékfilm széles körben szólítja meg a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket egyaránt. De vajon a kisebbeknek is érdemes megnézniük? Cikkünkben erre a kérdésre igyekszünk választ találni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy egy 12 éven aluli gyermek mit szűr le ebből a filmből, és hogyan formálhatja át a gondolkodását a nőiségről, az egyenjogúságról vagy - egyáltalán - a női szexualitásról.

A Greta Gerwig által rendezett, Margot Robbie főszereplésével készült Barbie július 21-én debütált a mozikban, hatalmas felhajtást keltve. Hónapok óta zúdulnak ránk a csodásnál csodásabb Barbie szettek és a sajtó is rengeteget foglalkozott a filmmel. Érthető, hogy szerte a világon milliónyi kislány várta, hogy a „hús-vér" babát láthassa a mozivásznon, aki az előzetes alapján kiszabadul Barbie Landből és szerencsét próbál a „való világban".

A 13-as karika

Az Egyesült Államokban a Barbie című film talán nem hiába kapta meg a PG-13 minősítést, vagyis azt a jelölést, hogy 13 éven aluliak számára nem ajánlott. A kérdés így újra felmerülhet: szülőként a 9 vagy éppen annál is fiatalabb kislányunk unszolásának tegyünk eleget, és vigyük el a moziba, vagy vegyük komolyan a 13 éven aluliak számára nem ajánlott' karikát? (Itt hozzá kell tegyük, hogy a Harry Potter-filmeket is számos kisebb gyermek látta, pedig a szériában komoly horrorelemekkel lehetett találkozni.)

Ám a Barbie-film nyilván nem az ijesztő jelenetek miatt nem ajánlott a kicsik számára, hanem egészen más okokból. Lássuk az ellenérveket - miért nem szerencsés megnéznie a filmet egy kisgyereknek?

Először is, vegyük górcső alá a Barbie előzetesét!

A Barbie-előzetesben egy olyan snittet láthatunk, amelyben Ken baba, akit Ryan Gosling alakít, azt javasolja, hogy Barbie aludjon a házában. Barbie erre ártatlanul válaszol: "Mit csináljak?" Itt már elkerülhetetlen, hogy a gyermekben is felmerüljön, hogy vajon mit csinál férfi és nő, amikor együtt alszanak, hiszen maga Barbie is naivan áll a témához... A másik meghatározó pillanat az előzetesben, amikor Barbie egy táncpartin egyszer csak a következő kérdést teszi fel: „Ti gondoltok a halálra?" Ez már egy komoly filozófiai vonulat a filmben, talán pontosan ezért határozták meg a film műfaját „metavígjátéknak". Egy gyermek számára a halál gondolata neheten feldolgozható, és szülőként sem lenne szerencsés, ha a film miatt kell belebonyolódnia ebbe a témába.

Miről is szól a film?

A film alapsztorija, hogy Barbie, aki tökéletes életét tengeti a rózsaszín műanyagba csomagolt Barbie Land-en, egyszerre ráébred arra, hogy talán mégsem teljesen boldog.Furcsa dolgokat kezd tapasztalni, például észreveszi a narancsbőr nyomait a combján, leszáll a sarka a földre, és a halál gondolata is felmerül benne. Végül úgy dönt, hogy útra kel a „való világba", ahová Ken baba is vele tart, aki hasonlóan Barbie-hoz, szintén egzisztenciális- és identitásválságba került.

Szexuális célzások

Barbie és Ken évtizedek óta testesíti meg a tökéletes pár sztereotípiáját. Ám egy dolog mégis hiányzik a pár életéből, ez pedig a szexualitás. Az ártatlanság bálványai ők, már csak amiatt is, mert egészen egyszerűen hiányzik a nemi szervük. Ezt a tényt a Barbie-film ki is hangsúlyozza, ami a gyermek fejében is megteremti azt a bizonyos kérdőjelet.

Érett nyelv és témák

Meg kell jegyezni, hogy a film rendezője, Greta Gerwig nevéhez csupa olyan film tartozik, melyekben egy erős, vezető-személyiségű nő a főszereplő, aki igyekszik megtalálni a boldogságát ebben a bonyolult világban.

Bár ezeket a témákat érzékenyen, odafigyeléssel és humorral feszegeti a Barbie-ban, mégis határozottan az idősebb közönségnek szól a film (akár 30 év feletti nőknek).

Egyértelmű, hogy ezek a fajta egzisztenciális kérdések semmiképp sem értelmezhetőek egy gyermek számára.

Gyerekfilm a Barbie vagy nem?

Egyrészről igen, hiszen olyan elbűvölő képi világot és édes humort nyújt, ami felvirágoztatja a gyermeki lelket. Más részről viszont, a Barbie az ellentétek filmje. Gondoljunk csak bele, pont egy sztereotipikus, tökéletes külsejű szőke nő feszeget olyan magasröptű kérdéseket, minthogy képes- e megtalálni az autogén egyéniségét, és egy olyan magasabb szintű boldogságot, aminek semmi köze a társadalmi elvárásokhoz. Ezekről már nem biztos, hogy el tudnánk beszélgetni a gyermekünkkel, hiszen ők a Barbie-ban pont azt szeretik, hogy a baba tetőtől-talpig tökéletes.