Győrfi Pál előző házasságából született fia már kamerák előtt is megmutatta magát. Őt a TV2 Dancing with the Stars című showműsorban láthattuk. A mentőszóvivő második házasságából három gyermek született: Ádám, Alíz - aki most lett 12 éves - és Lilla.

Győrfi Pál és felesége Salgó Adrienn 17 éve élnek boldog házasságban, a templomi szertartásra pedig 2019-ben került sor.

"Hivatalosan már tíz éve házasok vagyunk Adrival, de Isten szemében még nem vagyunk egy pár. Mi viszont örök időkre együtt szeretnénk maradni, így most eljött az ideje annak, hogy az ő színe előtt is megmutatkozzunk. Szeretném, ha egyszer, amikor véget ér az életünk, és a mennyországba kerülünk – mert remélem, oda kerülünk –, ott is egy párként kezelnének minket" - nyilatkozta a szóvivő az egyházi esküvő után a Borsnak.

Korábban a TV2 Mokka című műsorában mesélték el megismerkedésük történetét.

"Tisztán emlékszem (...) Egy autóversenyen, egy háromnapos rendezvényen vettünk részt mind a ketten. Egyedül érkeztem és akkor ott észrevettem Palit, aki már akkor néhány hónapja képernyőn volt, de én nem ismertem őt. Csak az tűnt fel, hogy valaki nagyon néz..." - mondta akkor Adrienn.