A színésznő számára még most is szinte felfoghatatlan, hogy megadatott számára ez a boldogság, amelyben már majdnem tíz éve él. Szigorúan csak „majdnem", ugyanis ragaszkodik a pontos időtartamhoz. Az elején – saját bevallása szerint – nem jósolt maguknak túl sok időt Péterrel.

"Ma is óvatos vagyok; csak azt tudom, amin már túl vagyunk együtt. Amikor összehozott bennünket az élet, mindketten válófélben voltunk, szétesett az életünk. Azt mondtam Péternek, hogy ha bármelyikünk úgy érzi, szakítani akar, csak annyit mondjon a másiknak: „Köszi!" Néhány hét után is azzal cukkoltam, hogy: „Szerintem nem te fogsz kitolni a Kerepesibe!" (A buda-pesti Fiumei úti sírkert régi neve – a szerk.) Tisztában voltam a köztünk lévő korkülönbséggel is, de csak telt az idő, Péter meg frappáns válasszal reagált: igényt tart a Kerepesi-bérletre!" – mondta a HOT! magazinnak a díva, aki a köztük lávő harmónia ellenére nap mint nap aggódik a kapcsolatukon.

A szerdán megjelenő HOT! magazinban Détár Enikő elmeséli megismerkedésük történetét, és azt is elárulja, min tudnak a legjobban összeveszni Péterrel.