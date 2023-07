A túrázás nem csupán kellemes szabadidős tevékenység, de testi-lelki egészségünk szempontjából is alapvető fontosságú mozgásforma. Íme, négy ok, amiért érdemes kimozdulnod a természetbe.

Egy kiadós séta az erdőben javítja a közérzetet, jót tesz az agynak, csökkenti a pulzusszámot, javítja a keringést és csökkenti a vércukorszintet. A természetben végzett rendszeres testmozgás, túrázás, intenzív gyaloglás növeli a kreatív problémamegoldó képességünket, segít a fogyásban, karban tartja a testünket anélkül, hogy túl nagy terhet róna az ízületekre. Ráadásul hozzájárul ahhoz, hogy az ember megtalálja lelki békéjét és kilábaljon a depresszióból. És ez még nem minden. Mutatjuk, miért érdemes még elővenni a túrabakancsot!

Javítja a szív- és érrendszer állapotát

A túrázás kiváló testmozgás, amely – a megtett táv hosszától és a tereptől függően – egy enyhébb-közepes intenzitású kardióedzésnek felel meg. Napi 30-45 perc séta pozitívan befolyásolja a vérnyomást, csökkenti a koleszterinszintet, a cukorbetegség kialakulásának kockázatát és javítja a kardiovaszkuláris teljesítményt, ráadásul hosszabb távon – a heti 2,5 óra gyaloglás – segíthet elkerülni a szívbetegségeket.

Jótékonyan hat a mentális egészségre

Kutatások kimutatták, hogy a zöld szín önmagában is csökkentheti a stresszt, a szorongást, a természet közelsége pedig általában nyugodtabb élethez vezet. Az erdőkhöz, parkokhoz közelebb élő emberek könnyebben kezelik a krízishelyzeteket. A szabadban töltött idő ráadásul remek gyógymód a fiatalabb generációk körében egyre gyakoribb kiégés ellen is. Nem mellesleg, a szabadban töltött idő pótolja a szervezet számára elengedhetetlen D-vitamint - írja a Bors.

Mély és nyugodt alvást biztosít

Az alvászavarokkal küzdőknek különösen hasznos lehet, ha beiktatják életmódjukba a túrázást. A kellemesen fárasztó testmozgás nemcsak az alakunknak tesz jót, de növeli a napközben felgyülemlő alváskésztetésünket (aluszékonyságunkat) is, ami a nap végére elősegíti a pihentető alvást. Még azok is sokkal jobban alszanak éjjel, akik csupán egy könnyed sétát tesznek a nap folyamán, mint azok, akik semmilyen aktív tevékenységet nem végeznek.

Jót tesz a csontoknak és az izmoknak

A természet közelsége és a túrázás a csontritkulás megelőzésében és az izomépítésben is előkelő szerepet játszik, hisz hosszú távon erősíti az emberi szervezet egészét, köztük a lábakat, csípőt és a törzsizomzatot. Nagyobb emelkedőn és meredek lejtőn a hátizsákos túrák az izmok és csontok megerősítése mellett a tartáson és a testzsírszázalék arányán is sokat segíthet. A felfelé és lefelé tartó szakaszok változatossága pedig a test legerősebb izomcsoportját, a combizmot is erősíti.